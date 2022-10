El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes y Juventud, se encuentra afinando detalles para lo que será una nueva serie de Serenatas Estudiantiles, el tradicional festejo de los jóvenes del último año en nuestra ciudad que desde hace varios años organiza el Estado.

En ese sentido, el propio titular de esa cartera, Sebastián Bendaña, confirmó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina que para esta edición se ha dispuesto un gran operativo de seguridad que tendrá a unas 150 personas al cuidado de los asistentes.

«Participarán Defensa Civil, promotoras de Género, promotores territoriales, médicos, enfermeros, habrá ambulancia, seguridad privada, Policía y también la Dirección de Juventudes», aclaró el funcionario.

“Nosotros le brindamos la seguridad a los padres de saber donde están los chicos, quienes los controlan y hasta que hora están en el lugar”, sostuvo Bendaña, aclarando que los festejos comenzarán el lunes 31 de octubre y se extenderán por cuatro noches a pura fiesta, con DJ`s y noches temáticas, hasta el jueves 3 de noviembre.

Además, consultado por la postura reacia de algunas instituciones a participar de la organización las serenatas, señaló que «con esto lo único que logran es poner piedras en el camino”, y ratificó: “Lo que buscamos con esto es asegurar que estén los que tengan que estar, y si un colegio nos dice que no dejemos entrar a sus alumnos así será”.

Por último, resaltó que como ocurrió el año pasado, los jóvenes que asistan deberán contar con el visto bueno de su madre, padre o tutor y solo así conseguirán la acreditación con Código QR en los que figurarán sus datos y hasta su foto, lo que les permitirá el ingreso al predio.

Un dato no menor es que, sobre el cierre de la entrevista, Bendaña fue tajante al hablar sobre la posibilidad de ingresar alcohol: «Nosotros no podemos estar por encima de la ley. No va a haber lugar para el alcohol porque el 90% de los asistentes son menores de edad».