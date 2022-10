Camila Godoy tiene 25 años y hace casi 8 años que vive en la ciudad de Córdoba. “En un principio me vine a estudiar Medicina, pero fue un año muy difícil y no se dio, así que en 2017 me terminé encontrando con esta carrera de Instrumentación Quirúrgica que me encantó y hoy en día ya estoy recibida y ejerciendo, por suerte”, remarcó la fueguina.

Si bien destacó que hubo momentos críticos por no haber conseguido mantenerse en Medicina, señaló que la decisión fue buena, ya que se trata de una profesión que está vinculada a la Salud y que le encanta.

“Fue muy difícil, no voy a negarlo, fue todo un esfuerzo también venir para acá, mis papás me dieron mucho apoyo siempre desde el principio, que eso se los voy a agradecer siempre -relató Godoy-. Fue muy complicado el ingreso, acá en Córdoba en la universidad es por grupo, entran 300 personas por año y viene muchísima gente de afuera, de los países limítrofes también. Al principio sí, me frustré muchísimo, fue muy frustrante, sobre todo los primeros años de carrera, pero hoy en día amo lo que hago”.

“A nosotros se nos dice instrumentador e instrumentadora quirúrgica, porque instrumentista es la persona que toca instrumentos, y nosotros más que nada nos encargamos de todo en el quirografario, somos la primera persona en entrar y la última en salir, expuso la joven profesional riograndense.

Amplió que “nosotros tenemos que encargarnos de preparar todo, dejar todo en condiciones para que el paciente entre, somos todo un equipo quirúrgico y todos tenemos que tener una comunicación entre nosotros y saber quién es la persona que entra y se va a operar, si tiene alergia, enfermedades de base, qué se va a operar, todos tenemos que saber, porque si llega haber un inconveniente todos tenemos que estar más o menos al tanto”, explicó Godoy en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.