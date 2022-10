El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, destacó la contundencia del comunicado que el pasado lunes emitió el Comité Nacional de su partido, la Unión Cívica Radical, en rechazo a la iniciativa parlamentaria del bloque de la Coalición Cívica que busca la derogación de la Ley 19640 y los sub regímenes que regula.

“Independientemente de la opinión de la Coalición Cívica, estoy sumamente contento con la comunicación de la Unión Cívica Radical a través del comité nacional, de la defensa irrestricta de la ley 19640 de Tierra del Fuego. Eso me llena de satisfacción porque queda bien en claro cuál es la posición de nuestro partido” enfatizó el senador fueguino por ((La 97)) Radio Fueguina.

Para Blanco, lo de los diputados que responden a Elisa Carrió fue “una presentación inconsulta”, aunque admitió que ya en la reunión de comisión de presupuesto, cuando concurriera el ministro de Economía, Sergio Massa, para hablar de la separata “que dio origen a todo esto, el diputado (Juan Manuel) López se manifestó en el sentido de derogar el régimen de Tierra del Fuego”.

El parlamentario dejó entrever la suspicacia de que, en los fundamentos del proyecto, “copian lo que decía la separata de Massa. Si uno fuer mal pensado diría ¿no estarían de acuerdo? ¿habrán tenido algún nivel de entendimiento entre el ministro de Economía y los diputados de la Coalición Cívica? No me consta, pero a veces uno puede sospechar” deslizó.

Al igual que la mayoría de sus colegas, en el trasfondo de la iniciativa “hay un total desconocimiento, confunden la Ley con el sub régimen industrial. Dicen que se benefician un par de vivos y en realidad se beneficia a toda la población. Partiendo de ese desconocimiento, todo lo que se dice en el articulado no tiene razón” dedujo luego.

En términos reflexivos, y también en sintonía con todo el arco político fueguino, Pablo Blanco estimó que “si no estuviera funcionando el sub régimen industrial, perderíamos más de 12000 puestos de empleo que cobran sueldos en Tierra del Fuego, que derraman en la actividad comercial. Ellos hacen castillos en el aire de lo que el Estado nacional deja de recibir por los impuestos que no pagan las empresas y los habitantes y no se dan cuenta que sin la ley no van a haber empresas, ni sueldos, ni gente viviendo en Tierra del Fuego”.

“Le están poniendo una cifra económica a la defensa de la soberanía, que no tiene precio, no tiene costo. Defender la soberanía no es solamente con fusiles, barcos o aviones. Se defiende poblando los territorios. Y no olvidemos que Malvinas es parte de nuestra provincia y la Antártida”, definió más adelante el parlamentario radical.

Para el senador, el proyecto derogatorio no prosperará en ninguna de las dos cámaras. Pero llamó a estar atentos porque las arremetidas contra el régimen pueden seguir produciéndose: “Tengo la tranquilidad que nuestro partido ha instruido diputados y senadores a oponerse al tratamiento del tema. Escuché declaraciones de López Murphy donde se manifestó contrario a la derogación, si bien tiene una postura de algunas modificaciones que hacerle al sub régimen” analizó además.

Remarcó que es la primera vez en muchos años que el Comité Nacional del radicalismo se manifiesta de forma de expresa sobre la 19640, e incluso instruye a sus bloques para actuar en consecuencia. “No estoy tranquilo, pero estoy con más fuerza de seguir peleando para que esto se retire o pase al archivo” añadió.

Por ello, insistió al final de la entrevista sobre la importancia de “estar atentos”, e hizo referencia al momento de la presentación de la célebre separata del presupuesto, cuando “algunos pusimos el grito en el cielo y otros dijeron que había que confiar en el ministro, que no había que generar zozobra. Pero esa presentación de esa separata dio origen a todo esto”.