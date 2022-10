En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Concha expuso que “hay que escuchar cuando los trabajadores salen a la calle porque ya el salario no alcanza más”, y añadió que “por eso estamos acá y esperemos que reflexionen después de este paro”.

Durante la movilización por el primer paro realizado desde el sindicato en la gestión de Gustavo Melella, el referente gremial destacó que “tienen que llamar urgente para rediscutir una recomposición salarial que estamos llevando adelante”.

A su vez, se manifestó conforme con el acompañamiento a la medida de fuerza: “Gracias a todos los compañeros que vinieron y a los compañeros que no vinieron y hacen el aguante desde sus lugares de trabajo, porque sabemos que hubo algunos aprietos en algunos sectores, pero siempre es así cuando los compañeros se unen y salen a la calle. A algunos sectores no les gusta, pero no les gusta porque seguramente tienen un salario que llegan a fin de mes y a los trabajadores ya no les alcanza el salario y no llegan a fin de mes”.

“Estamos contentos con el paro y contentos con el apoyo de los compañeros, no tenemos ninguna respuesta de nada del Ejecutivo, hemos pedido que habrán urgentemente la cuestión paritaria y no hemos tenido respuesta”, subrayó Concha, y agregó que “por eso hemos anunciado este paro para el día de la fecha, y yo creo que sí no tenemos respuesta seguramente vamos a endurecer más las medidas, empezaremos a hacer paro en los sectores de trabajo y tratar de ver cómo llegamos a un acuerdo”.

“Yo creo que ellos tienen que saber que la los trabajadores no les alcanza la plata, ellos tiene que saber que los únicos que viven bien son ellos, los trabajadores vivimos mal, entonces ellos tienen que saber eso, que hay una inflación que le seca el bolsillo a los trabajadores y que, de una vez por todas, tenemos que tener un salario los trabajadores que nos haga llegar a fin de mes”, concluyó el sindicalista de ATE.