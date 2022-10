En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el concejal Martínez comentó que “para nosotros es importante reafirmar lo que significa ser peronista”, y agregó que “para nosotros no es una cuestión litúrgica solamente, sino un compromiso de lucha”.

“En esta fecha nosotros redoblamos nuestro compromiso de lucha en función de la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social, las tres banderas peronistas”, explicó el parlamentario, y añadió que “la soberanía nacional está sostenida en Atlántico Sur por la presencia de argentinos en Tierra del Fuego, eso se proyecta a toda la provincia, que es Antártida e Islas del Atlántico Sur, de ahí la importancia de nuestra industria para el sostenimiento de las familias que habitamos Tierra del Fuego”.

En ese marco, Martínez cuestionó que “hay una falsa especulación respecto de lo que se dice de que es perdida de recepción de impuestos por parte del Estado nacional, dado que estas empresas si no tuvieran estos beneficios no estarían en la Argentina directamente la gran mayoría de ellas, por lo tanto no recaudaría tampoco los impuestos y perderíamos la fuente de trabajo que sostienen la estabilidad de la familia fueguinas y argentinas en Tierra del Fuego”.

Por último, el edil hizo referencia al texto emitido desde el Concejo Deliberante en apoyo a la Ley 19640: “Sacamos un comunicado del Concejo en esta línea junto con el doctor Abregú, entendiendo que es importante que el peronismo se exprese en todos los órdenes y también en el ámbito legislativo municipal”.