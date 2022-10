Suspenderían las habilitaciones a boliches y buscan que no se instalen en el centro de la ciudad

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Mora sostuvo que “el proyecto trata en sí de la suspensión de la habilitación de boliches bailable dentro de la ciudad”, y agregó que “nosotros hemos escuchado y el Municipio también a los vecinos reclamando sobre esto, del antes, durante y después del ingreso y de la salida del boliche, y el mayor reclamo es el ruido, no respetar los decibeles”.

“El municipio hace los controles, multa, clausura, pero los problemas siguen igual, entonces tenemos una solución mientras tanto para que no se habilitan los boliches en el lugar, y va de la mano de otros proyectos que tienen que ver con la entrega de predios para dueños de boliches bailables”, expresó la parlamentaria municipal.

Añadió que “para esto hemos estado varias veces reunidos con ellos, manifestamos este proyecto en el que están de acuerdo de poder realizarlo, obviamente el Ejecutivo no le estaría cediendo los terrenos y los estaría vendiendo, entonces vamos a tener alguna reuniones seguramente para avanzar en este proyecto”.

“La ciudad crece para el sector norte, habría que sentarse y ver cuál es la planificación que tiene el Ejecutivo con las diferentes obras y primero que nada el Ejecutivo tiene que contar con esta tierra -relató la funcionaria-. Estamos ante una emergencia habitacional, sabemos que no hay tierras disponibles y las tierras que hay están para entregar a las vecinas y vecinos de la ciudad, pero si hay tierras para brindar tierras, para dar una solución, no solamente al orden de los boliches sino a los vecinos, me parece que hay que sentarnos a charlar”.

“Son discusiones que tenemos que darnos, nosotros hemos tenido vecinos participando de la banca del vecino manifestando esto que ha estado en los medios, este problema y estamos tratando de buscar una solución y hablaremos con el Ejecutivo”, expuso Mora.