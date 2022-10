El maestro Cristian Recalde señaló que “esta es la quinta edición, el año pasado fue en Buenos Aires y esta vez nos cambiaron la sede, así el desafío se va hacer en la ciudad de Bariloche”, y agregó que “es un desafío para nosotros que estamos en la etapa del proceso de producción, ya pasamos por el diseño y desarrollo y ahora estamos produciendo el automóvil”.

Asimismo, el alumno Joaquín Ávalos mencionó que “la idea nació de estos años que estuvimos en el colegio, primero lo llevamos a nuestra cabeza y ya con un programa lo podemos implementar, tratamos de que no sea igual al otro y tratamos de mejorarlo, más que nada la estructura, para que sea más rápido que los anteriores”, teniendo en cuenta que “en este mejoramos que sea mucho más redondo, que no sea más tan cuadrado, tratamos de que pase el aire más y sea más rápido”.

Por su parte, una conductora del vehículo, Nicol Rollheiser, expuso que “me toca solamente lo que sería una carrera que es el karting femenino, que se hace el segundo día creo, que ese día cae domingo”, y añadió que “es la segunda oportunidad, porque la primera yo la tuve en Comodoro Rivadavia, el año pasado lo hicimos en Buenos Aires y este año se hace en Bariloche”.

El alumno Ezequiel Carranza indicó que “la dificultad fue ver un diseño que no sea cuadro, el método de buscar aerodinámica y velocidad pero no tanto peso, para que no sea tan pesado y no sea tan lento, porque en lo qué consiste la carrera es de resistencia más que ganar, más que dar vueltas”.

“El auto tiene que medir 240 de largo y tiene que pesar un cierto peso, y tiene que tener el asiento a 45 grados y 15 grados de la alineación de los pies, y muchas cosas más; por ejemplo no se puede implementar algo que mejore el rendimiento del auto, nada de eso sino que es a base de lo que nos dice el reglamento”, precisó Carranza.