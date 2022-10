La noticia, aunque esperada, no dejó de generar alarmas. Como muchos suponían, alguien tomó la recomendación de Sergio Massa de «revisar» los beneficios empresariales y uno de los que quedó en la mira fue el de Tierra del Fuego.

Fue Juan Manuel López, dirigente y presidente de la Coalición Cívica ARI en la Cámara Baja, quien presentó una iniciativa para «terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos», y el que, sostiene «lleva 50 años y solo encareció los productos electrónicos».

El primero en alzar la voz desde Tierra del Fuego fue el senador Pablo Blanco, quien castigó con dureza la iniciativa de quien comparte espacio con él dentro de la alianza de Juntos por el Cambio.

Exijo el retiro urgente del Proyecto de Ley por el que los diputados de la CC-ARI pretenden derogar la Ley 19640. No voy a consentir que se ajuste el gasto público a costa de los fueguinos. El proyecto es inconsulto, desconoce la realidad fueguina y los alcances de la ley. pic.twitter.com/rfhoAqVn7B — Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) October 14, 2022

«Exijo el retiro urgente del Proyecto de Ley por el que los diputados de la CC-ARI pretenden derogar la Ley 19640″, sostuvo Blanco, y avisó: «No voy a consentir que se ajuste el gasto público a costa de los fueguinos». «El proyecto es inconsulto, desconoce la realidad fueguina y los alcances de la ley», cierra.

El enojo de Blanco a un proyecto del bloque opositor guarda relación con un viejo enfrentamiento entre el senador fueguino a la fundadora del ARI, a quien Blanco llamó «fascista» unos años atrás.

Comunicado del Senador Pablo Blanco

EN DEFENSA DE LA LEY 19640

El bloque de Diputados de la Coalición Cívica ARI ha presentado un proyecto de Ley que impulsa la derogación lisa y llana de la Ley 19640 sobre la que, desde hace 50 años, la Provincia de Tierra del Fuego viene desarrollando no sólo su industria sino también su crecimiento poblacional, la proyección de sus ciudades y su vida económica.

Este proyecto, presentado de una manera totalmente inconsulta con ningún legislador fueguino, es un ataque directo a nuestra soberanía federal. Una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el Ministro de Economía Sergio Massa.

Es inadmisible que desde el seno mismo de Juntos por el Cambio surjan este tipo de iniciativas basadas en prejuicios y el absoluto desconocimiento de la realidad fueguina.

Pretender eliminar de un plumazo al régimen que ha permitido el desarrollo local, la llegada de inversiones internacionales millonarias, la creación de miles de fuentes de trabajo, impulsado las migraciones que permitieron poblar el extremo sur del país y sostener la soberanía nacional sobre las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida, es una aberración prácticamente criminal.

Como fueguino me siento agraviado y solicito el inmediato retiro de este proyecto que ya ha sentado un precedente lamentable.

Comprendo cabalmente que todas las leyes son perfectibles, pero entiendo también que no se puede borrar de un día para el otro una realidad existente construida durante medio siglo de esfuerzo mancomunado. ¿Tiene precio la soberanía nacional? La respuesta es no. ¿Puede mejorarse la Ley existente? La respuesta es sí.

Los fueguinos estamos dispuestos a conversar y a dar todos los debates que haya que dar, pero jamás permitiremos intromisiones de esta especie que pretenden derribarlo todo.

Pablo Daniel Blanco

Senador de la Nación

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Nota relacionada: