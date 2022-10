Luego de la aparición de una nota en un diario digital porteño, mencionando la posibilidad de que el ex vicegobernador fueguino, Juan Carlos Arcando, se incorpore a las filas libertarias fueguinas, dentro del movimiento nacional La Libertad Avanza que lidera el diputado Javier Milei, en Tierra del Fuego nadie reconoce esas negociaciones, nadie conversó con Arcando, nadie sabe explicar de dónde surge la versión, y nadie se quiere hacer cargo.

La explicación puede partir de que Arcando sí fue tentado para sumarse a las filas de Milei, aunque desde fuera de la provincia y sin participar de las negociaciones a los ofendidos referentes fueguinos que -además- están fuertemente enfrentados entre sí.

Un grupo de libertarios de Río Grande, nucleados en el Partido Libertario TDF, en principio aún en formación, se despegó de Juan Carlos Arcando claramente a través de un comunicado –“no comulga con las ideas del Partido Libertario en formación. ¡Arcando es CASTA!” según vociferaron- y al mismo tiempo pidieron que sea el partido Republicanos Unidos, este sí orgánicamente constituido y con base en Ushuaia, que rinda las explicaciones del caso.

Agustín Coto, convencional constituyente (mc) y referente de ese espacio, por ((La 97)) Radio Fueguina recogió el guante de los variopintos seguidores fueguinos de Milei, aunque simplemente para desconocer cualquier contacto, por mínimo que fuera, con el peronista y exapoderado de la UCD.

“Pertenezco a Republicanos, que es el partido nuestro provincial. La Libertad Avanza es el espacio nacional que con diferentes partidos de Ushuaia a La Quiaca venimos construyendo lo que va a ser la plataforma que lo lleve a Javier (Milei) como candidato a presidente el año que viene” intentó clarificar Coto el intrincado juego de pertenencias y referencias del pequeño e incipiente, aunque bastante inquieto, movimiento libertario.

De paso, aclaró que “libertario es un adjetivo” en clara chicana hacia el partido que lo atizó en el comunicado, partido que “no existe como tal, hay un partido en formación”.

Sobre la noticia de la inminente incorporación de Arcando, dijo Coto (socarronamente) estar “sorprendido” de que “tuve conversaciones con Arcando que nunca me enteré. No hemos tenido ningún diálogo con el ex vicegobernador. Me sorprendió, me enteré mediáticamente” también se despegó.

“No puedo responder por un grupo con el cual no tengo una relación formal y no es parte de La Libertad Avanza” sentenció en tanto, en relación a los adherentes al Partido Libertario TFD, con lógica orgánica partidaria.

Para quienes salieron a buscar la versión del propio involucrado, la misión resultó imposible. Arcando, este jueves, no respondió llamadas ni mensajes. Pero desde su entorno explicaron a radiofueguina.com que “las negociaciones con gente de Milei existen y van por buen camino”, aunque dejando a salvo que ello ocurrió en una mesa servida fuera de la provincia y sin participar ni a unos ni a otros de los sectores fueguinos enfrentados. “Arcando va a hablar la semana próxima, cuando haya algo concreto que decir”, tranquilizó el vocero.

Más allá de la sumatoria o no del ex vicegobernador -o exgobernador como prefiere que lo recuerden- la sola mención de su nombre evidentemente despertó, por un lado, el unánime espanto libertario, y no tan solo en el adjetivo, al tiempo que desnudó la feroz disputa por la franquicia de Javier Milei en Tierra del Fuego.