La convención constituyente de Ushuaia concluyó con la reforma de más de 100 artículos de la Carta Orgánica capitalina y la actuación de cada uno de los integrantes de la misma, es ahora puesta bajo revisión de sus propios partidos políticos.

Algunos, tal el caso de los convencionales de Juntos por el Cambio, cuentan con el apoyo de las figuras de su fuerza política. Sin embargo, otros sufren cuestionamientos severos, como la vicegobernadora Mónica Urquiza.

En ese sentido, al menos dos dirigentes de cierto peso específico del Movimiento Popular Fueguino (MPF) anticiparon que el rol de Urquiza en la convención constituyente debe ser revisados ‘puertas adentro’. Tanto el legislador Pablo Villegas como el ministro provincial de Trabajo, Marcelo Romero, cuestionaron -cada uno a su manera- la postura de la presidenta del cuerpo de debate que, con su voto, favoreció al oficialismo en varias modificaciones clave.

“Creo que Mónica es lo suficientemente capaz como para dar las razones de sus dichos y de sus hechos y no quiero meterme en ese tema por ahora”, manifestó, aunque señaló que “hay que analizar fríamente todo el proceso político que se viene dando, dentro y fuera del MPF, en el curso de estos últimos años”.

Asimismo, precisó que “hay que reconocer aciertos y errores en un montón de cosas y tratar de aportar la poca o mucha experiencia que tiene uno, que es lo mejor para el MPF. Si es necesario volver al llano para no tener ningún tipo de ataduras por distintos motivos para expresarme y actuar en consecuencia, será tiempo de volver al llano y es parte del juego de la política”.

Por su parte, Romero contó que cuando le pidieron opinión sobre el tema, dejó en claro que “la participación de Mónica Urquiza no debió darse, e incluso sugerí en su momento cuando me consultaron que tenía que abrirse el partido a nuevos dirigentes del partido que tienen experiencia, a efectos de ir generando los cuadros que necesita el MPF. Seguir perpetuando los mismos funcionarios en todos los ámbitos en cuanta elección aparezca, no es saludable”.

“El rol que jugó Urquiza sin lugar a dudas resta credibilidad al MPF. Hay definiciones que se explicaron de una forma y después se obró de otra”, criticó y su a vez, dijo que “las estrategias electorales tienen que ver con cuestiones lógicas, no con pensamientos totalmente contrapuestos”.

