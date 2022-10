Integrantes del cuerpo de concejales de Río Grande analizaron en reunión de Comisión la posibilidad de negar la habilitación de nuevos locales de diversión nocturna, debido a supuestos pedidos de los vecinos y luego de que se registraran numerosos hechos de violencia, con los boliches como escenario cercano.

La iniciativa de la concejal Miriam Mora propone la suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2023 de la habilitación de nuevos locales bailables o discotecas, comprendidos en la ordenanza municipal 2686/2009 ‘Código espectáculos públicos’.

Al respecto, Mora señaló que “el proyecto habla en sí de la suspensión de la habilitación de boliches bailables dentro de la ciudad, donde en el último tiempo hemos escuchado a vecinos reclamando sobre esta situación en el antes, el durante y el después del ingreso y de la salida del boliche”.

Detallo la edil que ”los mayores reclamos son el ruido, el no respeto de los decibeles autorizados, a pesar de que el Municipio realiza los controles necesarios, además de las multas y las clausuras, pero el problema sigue igual”. “Brindemos una solución momentánea – propició- para que no se habiliten más boliches”.

Entrando en el aspecto más polémico del asunto, admitió la concejal que “ esto va relacionado a otro proyecto que tiene que ver con la entrega de predios para dueños de boliches bailables, donde el Municipio les estaría vendiendo los terrenos”.

El controvertido proyecto establece instruir al Ejecutivo Municipal a que “arbitre los medios necesarios para la adquisición de un predio extraurbano, destinado de manera exclusiva, fuera de la zona urbana residencial a la subdivisión del mismo para el posterior llamado a inscripción de postulantes, quienes deberán presentar anteproyecto o proyecto de construcción y serán requisitos para la adjudicación del mismo encontrarse apto para créditos bancarios, presentar el proyecto definitivo de construcción aprobado por el Área técnica correspondiente, no registrar deudas pendientes por infracciones, no encontrarse en el registro de deudores alimentarios y no haber sido condenado por delitos dolosos”.

La edil de Forja manifestó que “la ciudad hoy está creciendo hacia el norte, con lo cual habría que ver cuál es la planificación que tiene el Municipio con respecto a las diferentes obras, pero principalmente el Ejecutivo tiene que contar con esas tierras, sabiendo que estamos en una emergencia habitacional, no hay tierras disponibles y las tierras que están son para entregárselas a los vecinos de la ciudad, pero la adquisición de estas tierras es para dar una solución no solamente a los vecinos sino también a los propietarios de los boliches”.

Por último, recordó que “nosotros hemos tenido vecinos participando de la banca del vecino quejándose de las consecuencias que sufren por tener a los boliches en lugares céntricos, generando no solamente ruidos molestos, sino también destrozos de todo tipo, entonces estamos tratando de buscar una solución, seguiremos en comisión debatiendo estos proyectos y también hablaremos con el Ejecutivo”.