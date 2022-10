Florencia Vaca se conectó desde muy pequeña con el idioma inglés. Desde primer grado tuvo esa inclinación, que luego confirmó en la adolescencia. “Tuve la suerte de que mi mamá me envió a una escuela privada y en ese entonces había inglés desde primer grado, así que mi primer acercamiento al idioma fue desde primer grado”, señaló la docente, y agregó que “es una de esas materias que te das cuenta que no te cuesta, que te gustan, me llamaba mucho la atención”.

“No sabía que iba a ser profe, eso lo fui descubriendo recién en el primer año de la facultad en el 2014”, relató la profesional, quien a su vez remarcó que remarcó su paso por el colegio EMEI en su formación previa.

“Siempre fui al mismo colegio, al colegio EMEI, así que toda mi experiencia la tuve desde primer grado hasta el último año de la secundaria, y me egresé en el mismo colegio”, sostuvo Vaca en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, se refirió a la teoría que señala que es más fácil aprender un segundo o tercer idioma para las personas que ya saben hablar un idioma alternativo al de origen: “El que quiere aprender un segundo o tercer idioma creo que va conociendo, más allá de las barreras del idioma, la mecánica con la cual puede llegar a estudiar, se va formando desde otra perspectiva, y yo creo que la facilidad está ahí, en empezar a conectar otras ideas, métodos de estudio, asimilando, así que yo creo que es un poquitito más sencillo aprender un segundo o tercer idioma”.

Actualmente se encuentra trabajando en el colegio que la formó, siendo que se recibió de la carrera el 17 de diciembre de 2021. “La carrera la empecé en el 2014, pero también en esto de pensar que son 4 años y de terminar en tiempo y forma, no sucedió, me llevó un poquito más, hasta que finalmente lo logré y hoy en día estoy trabajando en el colegio donde cursé, estoy dando inglés para adultos en el taller del Departamento de Extensión Idiomas del IPES Paulo freire, muy contenta, muy feliz, porque tengo mucha variedad de grupos y eso me encanta”.

Por otra parte, respecto de los beneficios de aprender otro idioma, Vaca mencionó que “hay una parte de la teoría que dice que, cuando aprendemos otro idioma, creamos una nueva personalidad, una forma de pensar, como que nos dividimos un poco al cambiar de idioma, también cambiamos un poquito la identidad, abrimos puertas nuevas creo yo con el tema del idioma”.