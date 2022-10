En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Barrios comentó que “un grupo de nenas de sexto año empezaron a amenazar a las nenas de quinto año, que son menores que ellas”, y precisó que “organizan peleas entre las mismas nenas de quinto año, las obligan a las niñas de quinto a pelear porque sino son ellas les pegan básicamente”, teniendo en cuenta que “esto pasa en el baño de la escuela 10 o sino en alguna sala en el horario del recreo”.

Acerca de cómo se pudo enterar de la situación, la mama indicó que “yo empecé a notar comportamientos raros de mi nena, por ahí me hablaba o me comentaba de una pelea, de una nena que la miraba mal, y ya hace un par de meses atrás yo me fui a la escuela 10 varias veces a hablar con la directora, no en una reunión, pero sí de cruzarla en un pasillo o algo, y ella me decía que no pasaba nada, que eran cosas de nenes, pero nunca hizo una reunión o nos informo bien qué es lo que estaba pasando”.

“La semana pasada mi nena me cuenta que la habían obligado a pelear a ella con otra nena más, que las nenas de sexto las agarran a las nenas en el recreo de los brazos y las llevan a los baños a que peleen y las filman los mismos chicos que son los que llevan celulares en la escuela y las empiezan a grabar, o las de sexto”, detalló la vecina en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día»,

Barrios amplió que “no es que hacen algo específico con los videos, el tema es que las nenas de quinto le tienen miedo a las de sextos y, como tienen miedo de las amenazas, de que las van a agarrar afuera o que les van a pegar, no les queda otra opción que pelearse entre ellas”.

La mujer cuenta con videos que retratan la gravedad del asunto: “Los videos que yo tengo, que me llegaron a mí, son tremendos, uno ve a las nenas peleándose impresionantemente y, cuando yo le pregunto por qué peleaban o qué es lo que estaba pasando, por suerte algunas nenas que me tienen confianza me empezaron a contar que estaban amenazadas, que las de sexto eran las que las obligaban, e inclusive muchas nenas me estuvieron mandando mensajes diciéndome que las seguían amenazando y cosas así. Hay una nena que me mandó mensaje, diciéndome que no podía más con la situación de que en la escuela nadie la protegía y que la escuela no hace nada”.