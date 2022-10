Juan Carlos Cuenca, secretario gremial de la seccional Comodoro Rivadavia, Santa Cruz y Tierra del Fuego de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por ((La 97)) Radio Fueguina describió la compleja situación interna que vive el gremio que integra, de cara a las elecciones que se celebrarán, según anunció, el 1 y 2 de diciembre próximos.

Cuenca reafirmó que hasta el año 2023 tiene vigente el mandato como secretario gremial de la seccional, “por el voto de los compañeros”.

Sin embargo, otro dirigente de la seccional regional del sindicato, Rubén Aguilera, que está en Río Grande proveniente de Santa Cruz, en la práctica desconoce la autoridad de Cuenca y de hecho promovió en fecha reciente una medida “autónoma” de índole gremial que provocó impensadas consecuencias.

“Quiero aclarar, tenemos una diferencia, nosotros manejamos con un buen criterio, siendo responsables y trabajando seriamente y hay otros que deciden otro tipo de métodos dentro de una interna. Quien les habla y la totalidad de los compañeros, somos ajenos a los métodos de esta persona dentro de la interna sindical”, expresó Cuenca.

Juan Carlos Cuenca, secretario gremial de UTA Río Grande.

La advertencia hace alusión a que el fin de semana pasado, Aguilera y un puñado de personas bloquearon el acceso de la planta de la empresa City Bus, impidiendo que los choferes locales accedieran a los vehículos para cumplir con el servicio, provocando de esta forma un involuntario paro de actividades.

Además, este miércoles el mismo grupo se movilizó a la Municipalidad de Río Grande donde formuló encendidos reclamos por condiciones laborales, despidos injustificados y falta de aportes, que nadie, ni en la empresa, ni en la conducción local del gremio, admite.

Cuenca especuló que Aguilera “llevó a cometer ciertos errores a los compañeros, le hicimos saber en su momento que se iban a meter en un problema, igual ellos decidieron seguir con ese tipo de conducta”.

Señaló además que la interna “la vamos a dirimir donde la tenemos que dirimir, que es en las urnas” y se abstuvo de tomar “de rehenes a usuarios, ni a la empresa, ni a los propios compañeros” en el marco de una diferencia gremial que “este señor con un grupo de gente que no tiene nada que ver con la empresa no lo entiende”.

Se despegó aún más de la intempestiva medida de fuerza sosteniendo que “siempre nos manejamos con absoluta responsabilidad en lo que tiene que ver con lo laboral, lo hacemos a través del diálogo, agotamos todas las instancias. En el medio hay 12.000 usuarios y vecinos que nos conocemos todos y no deja de ser un servicio esencial”.

Juan Carlos Cuenca presume que lo enrarecido de la situación se debe a su enfrentamiento con la actual conducción nacional, a quien responsabilizó “por el abandono hacia los propios dirigentes y compañeros en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Comodoro Rivadavia”.

Ante duras acusaciones de actuar “como gerente de CityBus” o de “representar a la patronal”, Cuenca contestó: “Mi pensamiento lo expresé siempre, me manejo con responsabilidad y seriedad y no me arrodillo ante ningún dirigente con otro tipo de métodos”.