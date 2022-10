Valeria Pichardo es hija de médicos reconocidos de la ciudad y se enorgullece cuando los que fueron sus pacientes le mencionan a su padre o a su madre. “Yo soy la hija del doctor Pichardo y es un orgullo para mí que, aún después de tanto tiempo que mi papá no vive más acá en la ciudad, que se acuerden de él. Incluso mamás de mis pacientes me dicen que fueron atendidas por mi papá y para mí es muy lindo”, relató la profesional de la salud mental.

“Yo me fui a estudiar cuando tenía 21 años a Buenos Aires, estudié licenciatura en Psicología, me recibí en 2015 y me quede allá en Buenos Aires. Estaba trabajando trabajaba en escolar, pero pensaba que por ahí no tenía como tantas posibilidades”, remarcó la riograndense, y añadió que “cuando yo estudiaba había algo del anonimato que estaba bueno, pero después por ahí necesitaba un poco más de mi comunidad, de mi ciudad, mi gente, entonces empecé a barajar la posibilidad de venirme a vivir para acá y se dio, y hace un año que estoy viviendo acá”.

Respecto de su elección de carrera universitaria destacó que le costó bastante encontrar la materia de estudio que finalmente pudiera desarrollar como forma de vida: “Fui muy dubitativa y me llevo mi tiempo encontrar mi vocación. Yo terminé la escuela técnica pensando que iba a ser ingeniera, luego esa idea se disipó y dije que me interesaban las leyes, las letras, y empecé a estudiar abogacía, durante un año, y después me di cuenta que, si bien me gustaba estudiarlo y me iba bien, no me veía ejerciéndolo. Quizás pensaba en ayudar a las personas desde otro lugar y ahí apareció la psicología y me enamoré digamos”.

“Me dediqué a lo que es las infancias y las adolescencias que es en lo que trabajo ahora. Yo pensaba por ahí ayudar a las personas en los litigios, encontrar justicia y, por ahí, en algún momento me di cuenta que en realidad está bueno también verlo del lado subjetivo y desde la propia personalidad y cómo a uno le afectan los conceptos que cada uno pueda tener de lo que es la justicia en ese caso -subrayó Pichardo-. Entonces me di cuenta que mi rol era más por ese lado”.

A su vez, la psicóloga se refirió al regreso a su ciudad natal. “Me encontré con una gran demanda de la población y está bueno poder volver y colaborar en eso”, comentó la fueguina.