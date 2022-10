En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Gabriela, la responsable del comedor, indicó que “es algo que no corresponde, que me entristece porque no puedo creer que haya gente de esta índole que nos quieren perjudicar a todos nosotros”, y agregó que “la verdad que no tenemos nada que ver”.

No obstante, comentó que “hubo un tiempo que sí se vendió, le di la autorización a un muchacho, y con lo que él me daba, no es que yo iba a lograr lo que yo quería, sino que se usaba para comprar todo lo que era descartables, vasos, las biandas, artículos de limpieza o quizás también, porque no era mucho, las bandejas que usamos para el comedor”.

En ese marco, amplió que “yo le acepte esta propuesta al señor y resulta que esos bonos supuestamente siguen circulando y ya va hacer un año”. “Aparentemente, lo siguen vendiendo porque yo tengo gente que me manda mensajitos y la verdad que me apena mucho que hagan esas cosas, porque eso no se hace”, añadió en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

“Nunca tuve uno de esos bonos en manos jamás, pero creo que en ese entonces era algo de 300 pesos -relató la referente del comedor-. Sé cómo se llama pero no voy a dar el nombre. Realmente nunca supe la cantidad de bonos que hizo. Yo creí en lo que el señor me decía y a nosotros como nos hacía falta, y actualmente nos hace mucha falta lo que es vasos descartables, viandas, todas esas cosas”.

La vecina señaló que en estos momentos prepara viandas para 120 personas, para lo cual recibe la asistencia de Gobierno y el Municipio.