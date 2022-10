Liliana “Chispita” Fadul, convencional estatuyente por la fuerza Somos Fueguinos, mostró su claro descontento respecto de la Convención que en la capital provincial se apresta a protagonizar la última sesión antes de la jura y clausura del proceso de reforma de la Carta Orgánica municipal.

“Chispita” se manifestó disconforme con prácticamente todos los aspectos de la Convención sobre los que fue consultada en ((La 97)) Radio Fueguina este martes.

“Si comparamos esta convención constituyente con la primera que tuvimos hace 20 años, donde también me tocó ser elegida convencional constituyente, diría que hay una diferencia abismal, lamentablemente” arrancó encendida la referente de Somos Fueguinos.

El primer reparo lo puso en términos de participación vecinal, e hizo puntual referencia a lo acontecido el lunes pasado, cuando la convocatoria a la comisión de información y debate ciudadano, “que es donde van los vecinos, se decidió a las 10 en labor parlamentaria cuáles eran los asuntos que pasaban a debate ciudadano y a las 12 del mismo día comenzaba la comisión. En media hora los vecinos ni se enteran los temas, y encima a las 12 del mediodía de un lunes, cuando tienen otras actividades”.

Otra diferencia que marcó con su acostumbrado estilo –“no ando con medias vueltas”-, es que en esta convención “vi en las distintas comisiones o sesiones muchos funcionarios, muchos asesores pagos”.

Contrastó esa realidad con su bloque, donde “ninguno tiene cargo, ninguno es asesor, somos simplemente vecinos y logramos más votos y bancas que Juntos por el Cambio” bancada con la que más se ensañó en muchos aspectos. Como el relacionado con el gasto político, sobre todo en cuanto al aumento de la cantidad de concejales. “A nosotros no nos vengan a decir que, si hay cinco concejales más, va a haber igual o menor gasto” se despachó.

De hecho, cuestionó anticipadamente que, según afirma, el presupuesto municipal para 2023 para el Concejo Deliberante contempla “por lo menos 28 cargos políticos más que se han incrementado en el presupuesto” respecto del año pasado, aún con el mismo número de ediles.

“Chispita” Fadul se quejó del retaceo de información para saber “cuántos asesores tiene cada concejal en Ushuaia, nunca nos han contestado concretamente, son siete ¿es tan difícil?” se preguntó. Y nuevamente le cayó encima al macrismo ushuaiense: “Lamento que Juntos por el Cambio no nos haya acompañado cuando pedimos en una comisión, antes de votar cuestiones presupuestarias, que se nos arrimara no solo el presupuesto sino todas las ejecuciones presupuestarias del Ejecutivo y del Legislativo. No nos acompañó en ese pedido”.

La convencional de Somos Fueguinos particularizó su crítica sobre la presidenta de la Convención, la vicegobernadora Mónica Urquiza, a quien le cuestionó su cambio de parecer respecto del balotaje que impulsa el bloque macrista. “Por eso cuando se eligieron las autoridades y se eligió a Urquiza, no la votamos” se vanaglorió.

Denotó que la fuerza oficialista Más Ushuaia planteó la negativa al balotaje, pero negó el acompañamiento por cuanto “en el mismo artículo incorporó la figura de vice intendente, que nosotros no acordamos. Necesitamos hablar de austeridad en la política, ¿o no nos damos cuenta la situación que vive la gente en Argentina, de la que Tierra del Fuego no es ajena? acá hay mucha gente sin trabajo, o a la que no le alcanza el sueldo a fin de mes, la inflación es imparable. ¿Qué necesidad de crear la figura de vice intendente?”.

Pronosticó un final de Convención en la misma negativa apreciación: “Ahora están apuradísimos en que esto se termine y se vote, mañana y pasado votar casi 70 artículos, los dos tercios de la Carta Orgánica, ¿cuál es el apuro si tenemos un mes más si quisiéramos?”

Concretamente y, en resumen, Fadul sostuvo que la reforma de la Carta Orgánica, de la cual participa, “no era necesaria de ningún modo, porque había muchas situaciones que se podían haber modificado con una simple ordenanza”. Pero prefirió rescatar su paso por la Convención considerando que “nuestro único capital es la confianza pública”. Y que, a diferencia de las listas de los otros partidos “donde había vicegobernadora, concejales, legisladores”, en su agrupación sólo hubo “simplemente vecinos que hicimos una elección y obtuvimos tres bancas que fue un orgullo y jamás defraudaríamos a nuestro electorado”.