Para el senador Nacional Pablo Blanco (Unión Cívica Radical – Juntos por el Cambio), el tratamiento que del régimen económico de Tierra del Fuego que rige la Ley 19640 se da por estos días en el Congreso Nacional, responde “no a un proyecto” sino a “una insinuación muy peligrosa” del ministro de Economía, Sergio Massa, “una idea, una iniciativa para ver de dónde se puede ir recortando para ir ajustando el presupuesto e ir reduciendo el déficit fiscal”.

El peligro lo observa, primero, en cuanto a que en la famosa “separata” no solo se ofrece el sub régimen industrial como pasible de recorte, “sino todo el régimen de promoción, que implica impuesto a las ganancias, bienes personales, IVA, apoyo al sub régimen industrial” sujeto a análisis para su disminución.

Respecto de la versión de que el achique del régimen sería una exigencia del Fondo Monetario Internacional, Blanco aludió al comunicado emitido por la gerenta del organismo quien “vio con muy buenos ojos la oferta nacional de revisar los regímenes de promoción”.

En términos de defensa del beneficio fueguino, confirmó que “los representantes nacionales de Tierra del Fuego estamos todos en el mismo camino”. Asimismo, acusó recibo de declaraciones del gobernador Gustavo Melella sobre su confianza en el ministro de Economía para que no se afecte a la provincia, pero en cambio sugirió “desconfiar un poquito, porque si fuera así que no quiere hacer nada, no hubiera presentado la iniciativa, no hubiera abierto la discusión en el tema”.

Para el senador radical, la pelea de fondo es la que se está llevando a cabo por estos días en Diputados. A su entender, “si pasa Diputados, estamos en dificultades” en cuanto a su posterior tratamiento en el Senado.

Mantiene “algunas esperanzas” de convencer a algunos de sus pares, pero insistió en que “el objetivo principal es que ningún diputado tome esta iniciativa. Y si algún diputado la toma, que no pase. En eso vamos a trabajar todos los representantes nacionales, oficialistas y opositores”.

Se quejó de quienes reparan en lo que deja de recaudar la Nación, sin contemplar que “si este régimen no estuviera vigente habría que ver si la Tierra del Fuego que queda de 240.000 habitantes o vuelve a ser la Tierra del Fuego de antes, de 20.000 habitantes, con una actividad económica que nada tiene que ver con la actual”.

También fustigó que “se olvidan del conflicto que tenemos en Malvinas, se olvidan que Tierra del Fuego es la puerta de entrada a la Antártida. Cuánto vale ese conflicto geopolítico, nadie lo cuantifica”, y comparó cuando a provincias del Norte le aprueban montos muy superiores al régimen de promoción económica fueguino, “y no se quejan”.

Finalmente se mostró a favor de visibilizar el reclamo “a través de los medios de comunicación, redes sociales o convocatoria a las calles a marchar por este tema tan importante”.

Aunque esgrimió que tal reclamo “no tiene que tener banderías políticas ni diferencias” y “tenemos que pelear por lo mismo, sea del partido que sea”, no dejó pasar la oportunidad de distinguir que, si este ataque al régimen fueguino hubiera ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri “estaría prendida fuego la provincia, todo el mundo estaría pataleando y gritando”.