En relación con el conflicto que involucra a la industria del neumático en el país, que está provocando el desabastecimiento de ese producto y frente a lo cual se baraja en Buenos Aires la posibilidad de abrir circunstancialmente la importación para que las empresas puedan cumplir con sus compromisos, en Río Grande, el gerente de la firma Don Aldo, Lucas Fraile, describió cómo afecta la situación en nuestra ciudad.

“La situación es compleja” adelantó Fraile en los micrófonos de ((La 97)) Radio Fueguina, aunque distinguió que “no es algo que haya empezado hace una semana, sino que esto viene desde abril con problemas gremiales en las plantas lo que provocó que nos empiecen a entregar entre un 50 y un 60% de lo que vamos pidiendo”.

El gerente de Don Aldo transmitió con meridiana claridad que “hoy nosotros no tenemos problema de faltante de neumáticos, más allá de algún vehículo importado o alguna medida específica. Cubierta de camión, de máquina, de vehículo chico, en el negocio lo vas a encontrar”.

No obstante lo controlado de la situación en Río Grande, alertó que “si esto se prolonga en el tiempo, el próximo mes o dos meses, vamos a tener problemas graves” en cuanto al abastecimiento.

Poniendo la situación en contexto, Fraile explicó que, después de la pandemia, la problemática de los neumáticos tanto a nivel nacional como internacional “se ha complejizado muchísimo, y no es tan sencilla la importación -más allá de los problemas puntuales de Argentina con el dólar-, con problemas también de desabastecimiento en los últimos dos años”.

En este sentido, y en cuanto a una posible importación de neumáticos anunciada por el ministro de Economía como paliativo ante el problema, bajó las expectativas al considerar que “hay que ser muy realistas, las soluciones que pueden estar al alcance de la mano, no son inmediatas”. Así describió que “traer el neumático de afuera no es algo que pueda hacerse en los próximos 15 días y se solucionan las cosas, no es algo inmediato, abre la importación, tengo los dólares, pido la cubierta, me la despachan”.

Por ello prefirió adherir a la sensación general en el rubro frente al creciente conflicto gremial: “Todos apuntan a solucionar. Tenemos la fábrica acá, produzcamos, entreguemos, es donde apuntan todos”.

En resumen, el panorama es que, desde hace dos meses, las entregas por parte de las terminales son mínimas, y ahora se llegó al extremo de que las plantas hace una semana que no entregan neumáticos. El stock, en el caso de Don Aldo, “no es súper amplio, pero tenemos para estar un mes, un mes y medio y poder vender a ritmos normales” aclaró Feaile.

Por fortuna, y por una cuestión estacional, el consumo de neumáticos hoy en Río Grande “es muy bajo, saliendo de la veda invernal, la gente no ha empezado a cambiar los neumáticos, no ha empezado a preparar su vehículo para ir de vacaciones” caracterizó, adelantando que esta particularidad comenzará a presentarse seguramente en octubre y noviembre. “Si esto del abastecimiento de la fábrica se llega a extender en octubre, vamos a estar muy complicados sobre noviembre y diciembre” insistió.

Con respecto a las dos marcas importadas que trabajan, remarcó que las entregas han sido mínimas después de la pandemia, a fines de 2021. En tanto en el producto nacional “veníamos con buenas entregas hasta abril, que explotó y empezaron las retenciones de servicio en las fábricas”. En ese caso las entregas se redujeron a la mitad y menos aún en algunos meses.

Para terminar de graficar el panorama, el gerente de Don Aldo señaló que, en el primero de los habituales dos despachos mensuales, recibieron sólo el 10% de la mercadería pedida. Pero el resto del pedido, la fábrica no lo ha bajado del sistema: “La fábrica parece apuntar a que todo esto se solucione. Ellos son optimistas de que puedan arreglar el problema. Aunque es difícil transmitir optimismo porque así venimos desde abril” apuntó finalmente Lucas Fraile.