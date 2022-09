El médico psiquiatra, Agustín Pérez, regresó a su ciudad natal para ejercer su profesión después de 18 años fuera de la provincia. Comentó que “me fui a estudiar a los 18 años a Buenos Aires a la UBA Medicina, me recibí de médico, me quedé ya trabajando en Buenos Aires durante 18 años y esas cosas de la pandemia que pasaron me hicieron emigrar a Entre Ríos por una cuestión del encierro en Entre Ríos y el estilo de vida que es mucho más favorable”.

“Supuestamente me iba una semana con mujer que estaba ahí en Gualeguaychú, además tengo un hijo de 5 años y al final nos quedamos 2 años, porque nunca se abrió la pandemia”, amplió el fueguino sobre su paso por el norte del país, y agregó que “yo estaba trabajando allá y después tomamos la decisión de venirnos a Río Grande a buscar un futuro mejor”.

Sobre su paso previo y sus estudios en el la isla, Pérez destacó que “egresé en la escuela Don Bosco, hice desde jardín y hasta quinto año con mis amigos de toda la vida, que están en distintos lugares del país y algunos fuera de la Argentina y, por suerte, toda la vida también relacionado con la escuela Don Bosco y muy orgulloso también de mi escuela”.

Sobre su salida de Tierra del Fuego para cursar los estudios universitarios y el descubrimiento de su vocación, el riograndense mencionó que “no me fue sencillo darme cuenta, era una de las carreras que tenía en mente, hice el test vocacional, me dio también dentro de la rama de la Salud, me decidí por medicina y hoy la verdad que estoy contento de haber tomado esa decisión”.

Asimismo, respecto de la trayectoria académica, Perez indicó que “me costó muchísimo porque es una carrera súper complicada, en una universidad que también tiene su complejidad, su reconocimiento, pero también su complejidad; muy lejos de la familia también, el desarraigo”. Añadió que “a mí siempre me gustó Río Grande, de chico nunca protesté contra la ciudad, entonces me resultó difícil estar lejos, me costó y siempre tuve la idea de volver acá”.

“En el primer año de Medicina nosotros tenemos una materia que se llama Salud Mental, dura un año la materia y decidí cursarla en el hospital Borda en Buenos Aires y la verdad que me gustó mucho el contenido, las prácticas también, y ahí fue como que tuve los primeros contactos -relató el profesional-. La verdad que encaré una especialidad que, si bien es distinta a otras especialidades, no deja de ser una especialidad médica”.

Por último, con relación a la actualidad laboral en este contexto de post pandemia, Perez sostuvo que “la demanda cada vez es más grande, pero en todos los lugares, yo tenía mucho trabajo, sigo yendo a trabajar a Buenos Aires, sigo en contacto con las clínicas donde trabajo para allá y con los pacientes que me han quedado que, con algunos, hemos continuado virtuales, y por suerte gracias de esta virtualidad ha servido para poder tener ese contacto también en nuestro caso con pacientes que están lejos”.

“La demanda es en todos lados, en Entre Ríos también, la demanda mundial es alta y, en realidad, la decisión no fue por eso, sino para estar cerca de la familia, cerca de los amigos y de esta ciudad”, concluyó.