La novedad fue confirmada por la madre del pequeño, un estudiante con sindrome de down. La Cámara de Apelaciones falló favorablemente y determinó que puede reincorporarse al Colegio, tras su traumática salida. El Ministerio de Educación aún no resolvió su regreso.

Gabriela Medina, la madre del joven con síndrome de down que se había presentado ante la Justicia porque su hijo no podía asistir al Colegio María Auxiliadora, confirmó esta mañana una importante novedad: hubo fallo favorable y Emanuel deberá ser reincorporado.

«Tenemos favorable de la Cámara de Apelaciones para que pueda reincorporarse al Colegio con su par pedagógico», relató en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, aunque reconoció que la sentencia tiene ya una semana y que aún el Ministerio de Educación no accionó para que se concrete el regreso del niño.

«El oficio tiene que llegar a todas las partes, por lo que estamos pidiendo por favor que el Juzgado notifique formalmente al ministerio de Educación para que pueda finalmente volver al Colegio», dijo, y agregó: «Estamos esperando muy ansiosos porque el quiere estar con sus compañeritos».

El caso Emanuel

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Medina había relatado en septiembre pasado que “mi hijo desde fines de mayo no está yendo a la escuela porque no se le permite el ingreso de su par pedagógico, que es una docente que se eligió del año pasado de acuerdo al perfil de mi hijo”, teniendo en cuenta que “es un niño con Síndrome de Down, no verbal, que tiene un desorden sensorial y le cuesta muchísimo, le estresa mucho, la vinculación, es un proceso que le lleva varios meses y se había logrado de manera brillante el año pasado con esta docente”.

“Este año nos tomamos con la sorpresa de que la directora, la hermana del colegio, decidió desvincularla y no permite el ingreso siendo que hay dos resoluciones de la ministra de Educación que dicen que esa docente es la que tiene que acompañar a mi hijo”, expuso la madre, y agregó que “Emanuel está desde fines de mayo sin recibir educación, sí bien nosotros pagamos la cuota como corresponde, pero Emanuel no recibe educación”.