En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, Córdoba expresó que “hemos pasado a la comisión 1 una nota solicitándole la pronta convocatoria para poder resolver el proyecto que nosotros hemos presentado, que se presentó un proyecto mixto porque también habían presentado primero los compañeros de Río Grande y después nosotros”.

“Es para que rápidamente nos convoquen y poder resolver de fondo sobre la situación del 82% móvil, el quite también de años en cuestiones como son por lo menos llegar a la mitad, como llegan también los compañeros de Educación, que se regule también la situación de la jubilación para todos equitativamente”, detalló el sindicalista estatal, y agregó que “nosotros no es que no queremos que los maestros se jubilen, sí nos encanta que se puedan jubilar, pero también queremos nosotros que nuestros compañeros que siguen cumpliendo tareas de riesgo, de prematuro de vejez y de riesgo que se puedan jubilar más o menos con lo mismo”.

Asimismo, respecto de la posible mecánica para implementar estos cambios, el gremialista de ATE resaltó que “nosotros no tendríamos problema en hacer los aportes que realmente corresponde porque también sabemos que nuestra obra social está en un pasar de un hilo muy fino que queremos que no se corte y que así sirva para todo el mundo”.