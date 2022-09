El docente José Luis González, integrante del Colectivo Cultural Rizoma TDF, explicó que “esta tercer jornada es el recorrido del camino de las jornadas anteriores”. Precisó que “nosotros en 2016 conformamos un colectivo, Rizoma TDF, que está construido, somos docentes de diversas procedencia, que trabajamos en la provincia, mayormente en Ushuaia y que nos interesó, más allá de nuestros trabajos diarios, interrogar la tarea docente desde las nuevas perspectivas de la pedagogía y también preguntarnos acerca de si el formato escolar ya no está viejo, sobre todo pensando en la escuela media, con las características subjetivas de los pibes y las pibas de hoy”.

“A partir de esto, fuimos generando espacios de pensamiento y de reflexión y se tradujeron en jornadas de pedagogía social”, relató el profesor, y destacó la figura de la licenciada Silvia Duschatzky, quien disertó en esta edición.

“La verdad que nosotros estamos muy contentos de que ella se haya podido hacer un espacio en su agenda, que es muy apretada. Es una de las pensadoras más interesantes, más elocuentes, relacionadas con lo que tiene que ver con educación y con la escuela, no solo en Argentina sino en América Latina”, sostuvo González.

Por su parte, Duschatzky resaltó que “nosotros lo que intentamos es poner en cuestión esa batería de diagnósticos, esa batería de palabras dichas 1500 veces y que nunca pasa nada y está trabada, de merodear la cosa sin tanto juicio, sin tanta moral, y ver qué otra cosa puede pasar si no derivó, sino diagnostico”.

“Tal vez ese chico, que creo que tiene déficit de comprensión lectora, no tiene déficit de comprensión lectora, simplemente no di con el libro adecuado, no le hice la pregunta adecuada, no hicimos una lectura colectiva, nunca le pregunté que le dio a pensar ese libro, simplemente quiero que repita el concepto principal, el concepto secundario y que repita lo que dice el autor, pero su modo de leer, su forma de ingresar a esa lectura no tuvo lugar en muchas ocasiones, y cuando eso sucede entonces pasan cosas más interesantes”, concluyó la especialista.