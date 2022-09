ATE vuelve a la carga con su proyecto para regresar al antiguo régimen jubilatorio y amenaza con un paro si no es convocado de forma «urgente» por la Legislatura.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Río Grande marcaron la cancha a la Legislatura y solicitaron ser convocados por los parlamentarios de modo urgente; en caso de que esto no ocurra, ya amenazan con un paro por 24 horas para el próximo lunes.

Consultado sobre esto, el secretario general del gremio en nuestra ciudad, Felipe Concha, confirmó que «aún no hay ninguna notificación, pero vamos a seguir esperando», y recordó que lo que buscan es que se los llame para discutir el proyecto presentado por el sindicato para recuperar el régimen jubilatorio del que gozaban hasta hace unos pocos años los estatales.

«Queremos que traten nuestro proyecto que es para todos los trabajadores de la administración pública», dijo, diferenciándose de la iniciativa presentada por el SUTEF y que solo beneficia a los docentes.

«Queremos que todos los trabajadores se jubilen con 55 años y 25 de servicio, con el 82% móvil y cálculo de haberes de los últimos 60 meses», confirmó, y cerró: «Lo que nosotros queremos es que sea un proyecto para todos y no para un sector, pero también que los legisladores hagan un análisis de cómo va a quedar la caja después de esto».

«Si no nos atienden el lunes vamos a ir al paro», ratificó, y recordó: «Todavía no hicimos nada, estamos esperando el diálogo y queremos… el SUTEF hace paro y marchas y nosotros no hacemos nada».