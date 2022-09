Thomas Gonzalez Fabi tiene 24 años y ya pudo viajar por Europa haciendo música. Actualmente, trabaja como docente en Buenos Aires y asiste a un conservatorio para seguir aprendiendo.

“De chiquito en mi casa siempre se escuchaba buena música, no tengo familia de músicos, pero sí se escuchaba siempre buena música y me interesó tomar clase de piano cuando tenía 8 o 9 años, ahí empezó mi amor por el instrumento y también por la música”, comentó el pianista, y agregó que “al pasar también hice clase de guitarra y después en el secundario entré al Polivalente de Arte porque estaba interesado en seguir estudiando música, y ahí me encontré con un montón de buenos profesores”.

“Hasta el día de hoy es que me sigo dedicando y estudiando el instrumento y la música. Yo nací en el año 98, en Río Grande y viví ahí hasta los 18 años cuando termine el secundario. En el primario fui a la escuela número 35 Jorge Luis Borges y después el secundario al Polivalente, donde me egresé y a fines del año 2016 me vine a vivir a Buenos Aires -expuso el músico-. Acá estoy estudiando en un conservatorio y tocando también mucho”.

Respecto de su crianza y sus inclinaciones desde niño, Gonzalez Fabi resaltó que “yo también tuve mi época de potrero, pero sí mi amor por la música siempre estuvo, desde muy chiquito, y yo creo que fue la influencia de mis padres, de siempre haber escuchado muy buena música, porque mi madre bailaba también, era bailarina de tango y folklore, mi papá también tomó algunas clases de guitarra como hobby, pero igual todo eso va quedando con en el inconsciente y en el oído, y me despertó las ganas de arrancar un instrumento desde muy chico, por suerte”.

Con relación a su viaje al norte del país, el fueguino mencionó que “me vine a vivir a Buenos Aires, estoy acá en Capital Federal, a estudiar la carrera de Música Popular porque siempre me gustó el tango y acá en esta ciudad hay muy buenos profesores y muchos lugares para tocar también”. Añadió que “tuve la suerte de poder venir y poder cruzarme con grandes maestros y hoy día también estoy tocando en dos orquestas, así que estoy muy contento también”.

En otro orden de cosas, hizo referencia a una gira musical que pudo concretar por Europa: “Me tocó viajar con mi gran amigo y maestro Carlos Gómez, con él armamos un cuarteto junto a Rocío Córdoba en violín y estuvimos tocando tango, girando poco por Europa y fue una experiencia hermosa que ojalá se vuelva a repetir”.

“Por suerte, se me ha dado de estar trabajando acá, dando clases de piano particulares y tengo varios alumnos de todas las edades, así que muy contento con eso y también estoy tocando en dos orquestas”, remarcó Gonzalez Fabi.