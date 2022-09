Correa relató que «fue a la mañana, a las cámaras las estuve chequeando y dicen a las 8:20, era una persona, por lo menos lo que se ve en las cámaras, la policía incluso nos avisó”, y amplió que “yo estuve viendo en las cámaras y la Policía a las 9:30 ellos ya estaban acá”.

A su vez, remarcó que se enteró de la situación cerca del mediodía, al momento de abrir el carro, después me enteré que fueron afectados varios carros de la zona incluso también, porque estoy a cargo del carrito de Mustafá, que ahí sí entraron, pero como no pudieron entrar, y por eso me dio bronca, solamente hizo día daño”.

“Lamentablemente por esta persona se expuso, y digo lamentablemente por él porque la verdad que yo no quiero redoblar la apuesta, no quiero dar un mal como así lo recibí, sí quiero hacer una concientización con la gente, porque la verdad que quiero parar la pelota y decir que no nos pase más”, subrayó Correa, teniendo en cuenta que “si hay personas que necesitan una mano decirles que no es por ahí y que tomen conciencia, porque la verdad que la forma que se expuso no es un delincuente, realmente debe estar pasando por un mal momento pero el tema es que de esta forma va a empeorar su situación”.

“En Crunch solamente hizo daños, en el exterior, los cuadros de adorno y el cartel que fue recién hecho y ahora lo tenemos que volver a hacer”, señaló el propietario, y añadió que “lamentablemente, a nosotros ya nos han robado, nos han ingresado, nos han robado dinero en otro año y pusimos toda las seguridad posible, rejas, alarma, cámaras”.

“Sacó cosas, pero las tiró al mar Incluso, el cartel lo rompió y tiró los restos al mar también, la Policía ya está al tanto de todo eso, tiene todas las cosas que corrompió y sacó de Mustafá y lo tiró a la playa, que eran el calefón eléctrico, una registradora, no había mucho más, porque el carro está en construcción, en reparación, entonces no había tanto más, manoteo la heladera pero no la pudo sacar”, concluyó.