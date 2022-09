En declaraciones a la ((97)) Radio Fueguina, Ciovini indicó que estos virus pueden afectar la garganta y generar fiebre y tos, aunque sin patologías severas en la mayoría de los casos, si bien en una pequeña minoría pueden surgir algunas complicaciones más graves.

“Hay un brote y, en principio, creo que estamos pasando otra oleada de cuadros principalmente virales, cuadros gripales, ya que a lo largo de este año hemos arrancado en marzo esta secuencia de cuadros virales, cuando tuvimos un adelanto de todos los episodios de cuadros gripales y virales, que fue muy intenso”, explicó el doctor en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

Agregó que “normalmente ese pico se da más cerca de abril-mayo y permanece todo el invierno, y todos los años tenemos otro pico para primavera de cuadros virales”, teniendo en cuenta que “a esto se le suma también, a veces, la presencia de otra bacteria que se llama estreptococo que también hace un pico en otoño y primavera, que es un tipo de angina y lo que se está viendo ahora es un tipo de cuadro más o menos parecido”.

“La mayoría de los chicos tienen cuadro más o menos parecido, que son cuadros febriles parecidos, el relato común de las mamas es que no hay nada que darles para que les baje la fiebre”, expuso el pediátra, y advirtió que “se agregan muchos cuadros relacionados con algún síntoma digestivo, con vómitos, algunos chicos con diarrea inclusive y cuadros respiratorios, dolor de garganta, tos, no hay mucha patología en general, por lo que yo he visto, pulmonar severa, pero dentro de toda esa cantidad de chicos siempre hay alguno que hace alguna complicación o algún agregado de algún otro bicho que pueda ser alguna otra complicación más”-

Respecto de las posibles razones de este fenómeno, Ciovini consideró que “Creo que este año ha sido fuera de todo post pandemia, toda la franja de chicos que estuvieron guardados, la franja de jardín prácticamente en 2020 no tuvo ningún contacto, en 2021 todavía se guardaba algún cuidado, burbujas y demás, y este año son los mismos virus que ocupan a veces diferente nichos, y cuando empieza uno se desplaza el otro”.

“Hay otro tipo de virus respiratorio, que es lo que está predominando en este momento, y creo que va a durar una o dos semanas más seguramente -resaltó el médico-; y a la mamá el consejo es básicamente no desesperarse mucho con la fiebre, saber que está circulando este cuadro, que la mayoría de los chicos inclusive la mamá lo saben, porque los compañeritos de un aula va a la mitad y la otra mitad está enferma, y es importante no enviarlos a la escuela, eso es fundamental, porque esto aumenta la cadena de contagio y esto no se corta”.

“El chico que está con esto, tiene que estar 4 o 5 días aislado en su casa para no seguir contagiando”, sostuvo Ciovini, y añadió que no es recomendable que los padres lleven a los pequeños a la consulta en el momento en el que peor se sienten. “La verdad que tampoco nos ayuda a nosotros como médico recibir a un chico con fiebre para revisarlo, porque la fiebre le da un montón de síntomas y la molestia que le genera al niño; entonces es mucho mejor cuando el chico está sin fiebre. Hay que bajarle primero la fiebre, que esté mejor, en esas condiciones hidratarlo, que mejore un poco y después en esa condiciones recién mejor revisarlo”, aconsejó el especialista.