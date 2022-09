Un pequeño cuadro en la documentación anexa que acompaña el proyecto de presupuesto 2023 presentado por el gobierno nacional, con el título “Regímenes de Promoción Economica”, y que en su columna del de Tierra del Fuego formula la tremenda recomendación “revisión de política pública actual asociada, y posible reducción gradual del beneficio”, hizo saltar todas las alarmas primero entre los legisladores de Tierra del Fuego en el Congreso Nacional y luego en todos los niveles y estamentos políticos, industriales y gremiales de la provincia.

Por primera vez, un posible recorte al régimen promocional que ampara la ley 19640 se encuentra en la propia letra del presupuesto del Ejecutivo. Año tras año, la amenaza contra el beneficio impositivo fueguino no pasó de los rumores de pasillo o de algunos estudios de televisión. Hoy está escrito.

El senador nacional Pablo Blanco se comunicó con ((La 97)) Radio Fueguina y reveló que la noticia los dejó estupefactos: “No nos esperábamos una propuesta así” admitió.

Sobre todo, su preocupación encuentra argumento en la convicción de que, en el ámbito del Congreso Nacional, “desde distintos espacios políticos no se ve con muy buenos ojos los beneficios que tiene el régimen industrial en Tierra del Fuego y la ley 19640 en general. Por eso lo veo con preocupación”.

Blanco confirmó que las conversaciones entre los representantes de Tierra del Fuego ya comenzaron. Y que se buscará la manera de establecer un acuerdo para encarar una tarea en conjunto en defensa del sub régimen. “He hablado con el diputado Federico Frigerio, con Héctor Stefani, me junto hoy con el senador Matías Rodríguez y mantuve un contacto con el gobernador de la provincia” dijo.

Melella, a través de un mensaje de texto, le manifestó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “le había dicho que esto no iba a ser así. Independientemente de los dichos de un funcionario, la verdad que está plasmado en un proyecto de presupuesto y eso es lo que preocupa” agregó no sin lógica.

Por eso entendió el radical macrista que, además de una defensa en bloque del beneficio que sostiene económicamente a Tierra del Fuego, el gobierno nacional “debe cumplir el compromiso asumido de la prórroga hasta el 2038, y no con este tipo de señales traer dudas sobre posibles inversiones que tengan que ver no solamente con el sostenimiento de su régimen industrial sino con el inicio de la reconversión económica de la provincia”.

De paso, puso en duda lo que venía en el combo de la prórroga, la creación de un fondo “que todavía no sabemos si esto se ha llevado a cabo”.

Luego de manifestar otra sorpresa, “que no haya una reacción de todo el arco político de la provincia en este sentido”, adjudicó el silencio de algunos “a que son parte del oficialismo que es quien está proponiendo esta posible modificación al sub régimen industrial. No entiendo otra lectura”.

Según Blanco, en el marco de todos los regímenes de promoción, “el de Tierra del Fuego con respecto a otros regímenes de promoción es un monto muy importante, pero tiene muy escasa incidencia en el presupuesto nacional”.

No obstante, la novedad presupuestaria es música para los oídos de quienes ven en nuestro régimen de promoción un objetivo a derribar. “Tiene críticas en todos los sectores políticos, no en alguna provincia en particular. Y sobre todo también en los últimos tiempos siempre hay campañas de reconocidos periodistas a nivel nacional que critican el régimen de Tierra del Fuego. Hay que estar atentos por todos lados”, advirtió.

Por último, el senador Pablo Blanco desafió a escuchar las voces, además de las esferas políticas del oficialismo, “de los sectores gremiales, a ver qué opinan respecto a esta iniciativa que ya dejó de ser dichos y declaraciones y está plasmada en un proyecto”.