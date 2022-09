Jañez: “tenemos que buscar ser gobierno y no jubilarnos de oposición”

Natalia Jañez, líder de Evolución Radical en la provincia y dirigente de la UCR Nacional, se refirió a la situación política actual, al rol de la oposición y la participación que tiene que haber desde distintos sectores y espacios sociales para superar la crisis.

Jañez hizo pie en la participación democrática de los partidos y en la escalada de conflicto y violencia de las últimas semanas señalando que la política es fundamental. “Para que el conflicto no evolucione en la violencia de la división radical y la confrontación civil, y para que el poder no desemboque en la violencia de la opresión y el autoritarismo lo que existe es la política. La política es esa instancia de mediación donde la sociedad encuentra salidas al conflicto y al ejercicio del poder sin caer en la violencia. Por eso nuestra definición es categórica: la violencia es la ausencia de la política”, señaló.

“Venimos de experimentar qué sucede cuando la política rompe el cauce institucional y el diálogo democrático para solucionar las diferencias en la crudeza de la calle. Cuando el kirchnerismo decidió romper la vía judicial para buscar un veredicto popular en las calles, lo que desató fue una crónica de violencia. Si el juicio se trataba de un combate cuerpo a cuerpo en un espacio que ya no era público, sino de quien se lo apropiara mediante la fuerza, el aumento sistemático de la lógica de la confrontación no podía tener otro desenlace”, mencionó la referente enfatizando que “la oposición tiene responsabilidad (en cuanto al clima de conflicto) sin dudas: pero nunca equivalentes a quienes tienen a su cargo la gestión del Estado”.

La líder del espacio que conduce a nivel nacional el senador Martín Lousteau, destacó a su vez que “hay problemas estructurales y el formato de agenda pública que constituyen, requiere de una articulación amplia y coordinada. El interés social y el formato de participación se articulan mediante esa agenda: sobre esto necesitamos incidir, y es sobre su resolución que necesitamos articular”.

“Es por esto que desde Evolución proponemos siempre articular. No buscamos que piensen lo mismo que nosotros, sino que luchen por lo mismo que nosotros. No pretendemos tanto una coincidencia ética como sí la expresión común de valores que nos permitan la transformación social tanto de nuestra provincia como de nuestro país”, continuó.

“La crisis no se resuelve en torcer los argumentos morales de los otros, sino en la búsqueda de valores comunes, en el ejercicio y en la ampliación de esas visiones que como organización política poseemos. La estrategia no es que la gente venga a los partidos, en nuestro caso a la UCR, sino que el partido vaya a la gente: con la convicción de que podemos superar la coyuntura. Podemos liderar socialmente”, destacó Jañez agregando que “hay que articular para sumar, y hay que sumar para ganar. La dirigencia de la UCR en pleno y la oposición en su conjunto necesitan salir de las zonas de confort que les proporciona la monopolización del derecho a la derrota, para ir hacia la incertidumbre de la disputa real de espacios y de poder”.

“Seguir reproduciendo la vieja mentalidad del radicalismo y del arco opositor como una oposición legislativa es apostar por la administración de la derrota y por una psicología del fracaso. Hay que salir a disputar el gobierno de la provincia y todos los ejecutivos municipales: hay que gobernar. Si buscamos ser gobierno y no jubilarnos de oposición, la textura de la organización partidaria como así también de la coalición, será muy distinta a la que actualmente tenemos. Ser oposición, si bien es un rol importante de los sistemas democráticos, no por eso constituye el objetivo de ninguna fuerza política. Lo que existe en los partidos políticos es ambición de poder, no ambición de perder”, finalizó la referente política.