Benegas destacó que “he recibido un premio, galardón que representa mucho a lo que vengo haciendo realmente desde hace tantos años acá en la provincia, que es la observación de las aves y la conservación, la protección y conservación de aves migratorias, aves playeras migratorias, lo cual es muy importante”.

“Las aves migratorias realizan grandes viajes, entonces son muy importantes porque son indicadoras de ambientes sanos”, expresó el especialista, y agregó que “con el tema de las aves yo comencé de manera adolescente, es muy larga la historia, pero inicié a los 13 o 14 años con las aves en la observación porque generalmente iba a la casa de abuelo, que vivía en el campo y a mí me interesaban las aves, y mi abuelo me fue mi enseñando algunas con sus nombres regionales o nombres comunes”.

El premio que recibió Benegas se brinda cada dos años por la ONG Manomet de EEUU en una reunión de la que participan investigadores y científicos de todo el continente, y este año la ciudad patagónica de Puerto Madryn fue sede del encuentro que se llevó a cabo de forma virtual.

Respecto de su trayectoria, Benegas mencionó que “cuando llegué acá en 1980 comencé a conocer las aves de acá de la provincia, sobre todo aves marinas obviamente en Ushuaia y después de 2 años de Ushuaia vine acá, me casé y hasta el día de hoy hace 42 años que estoy acá”.

“Teniendo el mar cerca más aves se ven y sobre todo las aves playeras. Si bien llegan aves playeras migratorias, aquellas que vienen del hemisferio norte, de Canadá, del norte de Estados Unidos, de Alaska, sí se ven más en Ushuaia, acá se ven pero no tantas -relató el especialista-; y comencé a ver estas aves y la verdad fue extraordinario”.

“Después me incorporé al museo, actual museo, en aquel momento era el Centro Histórico Documental y ahí me jubile, así que siempre en contacto con la naturaleza en general y más me motiva esto a seguir incentivando al conocimiento de las aves y a la conservación de las aves”.