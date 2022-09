En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Medina indicó que “mi hijo desde fines de mayo no está yendo a la escuela porque no se le permite el ingreso de su par pedagógico, que es una docente que se eligió del año pasado de acuerdo al perfil de mi hijo”, teniendo en cuenta que “es un niño con Síndrome de Down, no verbal, que tiene un desorden sensorial y le cuesta muchísimo, le estresa mucho, la vinculación, es un proceso que le lleva varios meses y se había logrado de manera brillante el año pasado con esta docente”.

“Este año nos tomamos con la sorpresa de que la directora, la hermana del colegio, decidió desvincularla y no permite el ingreso siendo que hay dos resoluciones de la ministra de Educación que dicen que esa docente es la que tiene que acompañar a mi hijo”, expuso la madre, y agregó que “Emanuel está desde fines de mayo sin recibir educación, sí bien nosotros pagamos la cuota como corresponde, pero Emanuel no recibe educación”.

Sin embargo, comentó que desde hace una semana lograron que la maestra pueda brindar educación domiciliaria pero criticó que no pueda asistir al colegio: “Ya la semana pasada la maestra domiciliaria está comenzando, que es la misma maestra que el año pasado, que mi hijo la conoce y ya tiene el vínculo porque ella también lo visitaba, así que está trabajando ya desde la semana pasada con Emanuel. Ahora venimos a la Justicia para saber por qué se dilata tanto, porque nos rechazaron la medida cautelar siendo que la prioridad hoy es el niño. Se podía continuar el juicio pero sostener que mi hijo siga en la escuela con sus docentes, con sus compañeritos y evitar que Emanuel hoy en día se encuentre así, estresado, angustiado, con crisis y con trastornos de sueño, con hiperactividad y con todo lo que esto conlleva en la familia, porque tengo otra niña que va al colegio también y Emanuel ve todos los días que va a su hermanita con el uniforme y él no entiende porque él no y ella sí”.