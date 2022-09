El Municipio de Río Grande llevó adelante la primera edición de la Expo Académica RGA. Con la presencia de varios Stand, entre los cuales se podía encontrar ofertas educativas desde el sector público, así como también del sector privado, se brindó a los jóvenes folletería y orientación académica acerca del contenido y la formación en las áreas profesionales de las que estaban interesados.

La Expo se vio colmada de chicas y chicos que se mostraron contentos de poder contar con un espacio que los ayude a tomar una de las decisiones más importantes de su vida como lo es la profesión a seguir.

Así lo manifestó Ariadna: “me sirvió mucho venir acá, porque frecuentemente pensamos que tenemos que irnos afuera de la provincia para poder estudiar, pero no, acá en la ciudad tenemos muchas ofertas educativas».

Por su parte, Morena dijo que fue a buscar más información acerca de la carrera en la Escuela de Policía, la cual también contaba con un Stand en el Expo. En este sentido, manifestó que “la mayoría de mi familia entró a la armada o a la policía y yo estoy interesada en seguir ese camino, por eso me acerqué al Stand para conocer más en profundidad la profesión, más allá de lo que me dice mi familia. Ellos me orientaron y me informaron acerca de la vocación y de lo que representa entrar a estudiar allí”.

Denis dijo que se enteró de la Expo a través de la escuela, y teniendo ya pensado que iba a estudiar la carrera de Programación, se acercó a buscar más información y comentó que “pude ver que hay ofertas para estudiar lo que me gusta, no sólo de manera presencial sino también virtual, así que ahora voy a evaluar en qué lugar voy a anotarme. Llegué hace un ratito y ya pude evacuar las dudas que tenía”.

Así como Ariadna, Morena y Denis, muchos jóvenes de la ciudad pudieron encontrar en este espacio más información sobre su futura profesión como así también de las posibilidades y ofertas académicas que brinda la ciudad.

Cabe destacar que, una de las novedades que se pudo conocer en la Expo Académica, es el programa «RGA Juventudes» en Buenos Aires y la puesta en funcionamiento de la Casa de Jóvenes Fueguinos «Rodrigo Bolívar», con el fin de brindar un acompañamiento integral a los y las jóvenes que se encuentran estudiando fuera de nuestra ciudad.