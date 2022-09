RÍO GRANDE.- Este miércoles se llevó a cabo, en las instalaciones del Centro Cultural Leandro N. Alem, la reunión de las Comisiones 3 Salud y Discapacidad, y la Comisión 5 de Legislación e Interpretación. El encuentro fue presidido por los titulares de ambos espacios, el concejal Walter Abregú y la concejal Miriam Mora.

Participaron además los Concejales Cintia Susñar, Diego Lasalle, Javier Calisaya y Hugo Martínez, además asistieron representantes del Municipio de Río Grande. Durante el desarrollo de la reunión se debatieron diferentes iniciativas que cuentan con estado parlamentario.

Así, se analizó la propuesta del concejal Walter Abregú que promueve el desarrollo de Talleres para la concientización sobre la violencia laboral en el ámbito del Municipio de Río Grande.

También se evaluó la propuesta de la Concejal Miriam Mora para “crear la red de Kioskos incluime” que busca la posibilidad de que personas con discapacidad puedan tener un kiosko y trabajar en él para poder sociabilizar y para tomar contacto y familiarizarse con el uso del dinero.

Posteriormente se analizó aspectos relacionados con el Código Tributario Municipal, con la presencia del Coordinador de Catastro y Tierras Fiscales de la provincia.

Habilitación Comercial de Growshop

La iniciativa que ocupo la mayor parte del debate fue la presentada por la concejal Miriam Mora relacionada con la regulación de las tiendas de cultivos o insumos, especialmente relacionadas con la comercialización de productos para el cultivo de Cannabis Medicinal.

Para la ocasión se invitó a productores de Cannabis para que expongan sobre este aspecto de la actividad comercial que desarrollan en la ciudad de Río Grande y que ha experimentado, en los últimos años, un marcado crecimiento y una alta demanda.

Al finalizar la reunión la concejal Miriam Mora explicó que “en la ciudad hay muchas tiendas de cultivos que se las llaman Growshop dónde se pueden conseguir cualquier tipo de productos de cultivos que uno quiera llevar adelante y hoy están ampliando el rubro para el cultivo de Cannabis con carpas, luminarias, sustratos y diferentes productos para el uso del Cannabis Medicinal y nos encontramos con que no están habilitados porque dentro del nomenclador nacional o municipal no están en el nomenclador”.

Por lo tanto “estamos trabajando con ellos para avanzar con esta Ordenanza que les va a permitir la habilitación y la venta de los diferentes productos”, al tiempo que aclaró que “se trata de una actividad que existe y que vende sus productos y hoy tenemos cultivadores inscriptos en el REPROCANN, pacientes inscriptos en el REPROCANN y es necesario poder regularizarlo y acompañar a los que quieren hacer las cosas bien dentro de las normativas y leyes que tenemos”.

Por lo tanto anticipó que antes de que la propuesta tenga dictamen favorable, “vamos a hacer una reunión más con el Municipio y con los productores y propietarios de los Growshop para poder si es necesaria alguna modificación y pueda ser una Ordenanza”.

Mora recordó que se trata de “una actividad que está creciendo en la ciudad como también la demanda de estos productos” dado que “hace 5 años que venimos hablando y trabajando con esto, los cultivadores han avanzado muchísimo y hoy tenemos personas que han producido genéticas que han sido analizadas dentro y fuera de la provincia y que son muy buenas”.

Además reveló que “hace poco hubo una capacitación, en Madryn dónde fueron técnicos, profesionales y organizaciones de cultivadores de Cannabis que se capacitaron sobre el cultivo, sobre el tratamiento de la planta y llevaron aceite de la provincia y volvieron con un 10 en lo que hace a la calificación del Producto”.

En tanto los productores Miguel, Melisa, y Eduardo relataron que “en la actualidad no está la posibilidad de habilitar en la categoría de Growshop, por eso estamos inscriptos con otra actividad y pagamos los impuestos” por lo tanto “falta la normativa para habilitar la venta de estos productos y podamos vender sin restricción incluso los productos medicinales y semillas”.

En tal sentido explicaron que también “asesoramos a las personas que se quieran inscribir en el REPROCANN y no estén fuera de la Ley y tenemos con mucha gente mayor que se acerca para informarse sobre estas cosas porque necesitan aceite por diferentes dolencias y no quieren seguir el tratamiento farmacéutico”.

Por lo cual señalaron que las personas que estén interesadas en saber más al respecto, los pueden seguir en las diferentes redes sociales a los usuarios @dulce.humo; @babilonia_gro; y @gabriel.

Finalmente aseguraron irse satisfechos de la reunión con los Concejales porque “se pudo hablar y está bueno que se esté hablando de esto porque es una realidad que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel mundial y está bueno que la gente se informe”.

Además adelantaron que la próxima semana “se va a realizar una expo provincial que la organiza gente de Ushuaia y el 24 se hace una expo Cannabis y viene el Dr. Morante que es el médico a nivel nacional que lleva adelante el REPROCANN, va a haber abogados, y va a ser muy interesante”.