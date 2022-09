Mansilla explicó que “a partir de septiembre y a partir en realidad de la sanción de la ley de movilidad, cada tres meses ANSES otorga un aumento a todos los jubilados pensionados y también a todos los beneficiarios y beneficiarias de asignaciones familiares, asignaciones universales y programa Hogar”, y añadió que “en septiembre hay otro aumento de 15,53%, así que eso lo van a ver automáticamente en sus haberes y también sus beneficios”.

“Por otro lado, hay dos anuncios en particular, uno que tiene que ver con un bono a los jubilados y pensionados, y otro que tiene que ver con un refuerzo a todas las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia del primer rango”, indicó la referente.

En ese orden de cosas, amplió que “esto quiere decir que todos aquellos que no superen los 131.000 pesos en sus declaraciones juradas mensuales, es decir sueldo, adicionales, premios y haberes no remunerativos, van a cobrar un complemento hasta llegar con su asignación a 29.999 pesos, y esto lo aclaro porque en el resto del país, al no contar con zona es a 20.000 pesos, pero acá como tenemos un 40% de zona es hasta llegar a los 29.999 por hijo”.

“Acá en la provincia de Tierra del Fuego tenemos alrededor de 6.000 más o menos, un poco más, de beneficiarios, todavía no tenemos el número fino -mencionó Mansilla-. Este es el primer mes que se implementa, así que vamos a esperar a la posterior evaluación e informes. Por otro lado, después tenemos el universo de jubilados y pensionados que también tienen un carácter un poco migratorio, algunos se van, otros se quedan, hay que ver dónde están en el momento, pero también van a contar con este bono en septiembre, octubre y noviembre, de 7.000 pesos para todos aquellos y aquellas que cobren la jubilación mínima, la pensión también mínima y hasta dos mínimas, es decir que para llegar hasta las las dos mínimas también se les va a pagar un proporcional”.