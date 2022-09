En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Brizuela mencionó que “Dubilo no está pasando un buen momento y, más allá de que uno no es quién para poder hablar de toda la situación y en cuanto a la enfermedad, es una situación que lo va a tener 6 meses en la ciudad de Buenos Aires y va a tener unos gastos que uno no tiene previsto en su vida cotidiana”.

“Tiene que hacerse una quimio, tiene para 6 sesiones de quimio, creo que cada 21 días tiene que estar haciéndose ese tratamiento y, la otra vez, justamente escuchando en una radio y también viendo en el Facebook a un comercio que había tomado la posta, porque realmente ellos fueron los que tomaron la posta de hacer algo para ayudarlo”, comentó el comunicador, y añadió que “de ahí como que con mi familia nos enganchamos, dijimos que nosotros también tenemos que hacer algo y ahí empezamos a hablar con amigos, a hablar con comercios amigos, a empezar a tener un poco la idea más clara de qué hacíamos y salió lo de hacer un tipo sorteo, un bono contribución para poder ayudar a Dubi”.

Walter “Dubilo” Uribe fue encargado muchos años del deporte en Río Grande, ha trabajado para la Hermandad, y ha trabajado hasta hace poco tiempo en Canal 13 a la tarde en un programa que divertía a todas las familias. Hoy está siendo atendido en Buenos Aires.

Respecto del sorteo que se realizará, Brizuela indicó que “ya tenemos 40 premios para sortear y hay de todo, ropa y elementos deportivos, pinturería, en pizzeria y restaurante, en confiterías, y la verdad es que Dubi se ve que, más allá de que uno lo conoce hace tantos años y de que sabe que es una persona con un gran corazón, creo que hay mucha gente que le está devolviendo todo lo que él nos ha dado a nosotros, así que eso es lo que nos reconforta, que mucha gente nos está dando una mano”.

“El día 23, en la FM fuego, donde él tiene su programa, vamos a hacer el sorteo de este bono contribución a las 18 horas cuando empieza el programa, así que coordinaremos con la gente de programa cómo vamos a hacer la modalidad -relató el periodista-. La intención es hacerlo en vivo y el sorteo va a ser algo muy sencillo. Nos quedaba la duda de cómo hacerlo y al final decimos que hay muchos premios y muchos premios lindos, y hay algunos que tienen una categoría un poquito más alta que otros, y no queríamos enumerarlos y dar primer y segundo premio, sino que toda la gente tenga la posibilidad de que la suerte les de un premio mejor, entonces sacar un número con ese número, después en otra bolsa enumerar todos los premios y le va a tocar cualquier premio, no es que hay del 1 al 40, sino que va a haber una numeración y ahí se va a sacar y de ahí se van a dar los premios”.