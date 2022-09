La joven profesional de la estética, Nazarena Bando, nació accidentalmente en Santa Cruz debido a una situación familiar que obligó a sus padres a viajar para ayudar a su abuelo materno. “Después de muchos años por cosas de la vida volví a Tierra del Fuego a desarrollarme laboralmente”, comentó la muchacha, quien tiene a sus parientes paternos en la isla, y ellos fueron los que le brindaron el espacio para probar suerte en el sur más austral.

“Siempre en casa nos han inculcado esto del esfuerzo, del trabajo, de siempre uno poder dar el 100%, lo mejor que uno tenga para dar, siempre me acompañaron, cuando vieron la necesidad aconsejarme también lo hicieron, pero siempre desde la libertad, siempre apoyándome en lo que yo tenía ganas de hacer”, relató la estilista, que actualmente se desempeña en el centro de Bárbara Gauna en Santa Rosa 45, casi esquina Pellegrini.

“Cuando termine la escuela secundaria me fui hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me recibí de Estilista, de maquilladora profesional y de manicura -expuso Bando-. Al principio yo creo que ellos tenían otras expectativas por mí desarrollo académico y demás, ellos esperaban otra cosa, pero después me ayudaron, me acompañaron como siempre y empezamos a contactar gente, amigas muy queridas que nos ayudaron y nos orientaron para poder ir a los mejores lugares”.

“Me recibí en mi carrera de estilista, hice los cursos iniciales, los perfeccionamientos de colorista, también hago cortes de pelo en este caso solo para mujeres, y también hice todo lo que es peinado”, explicó la especialista en estética, y agregó que “siempre me gustó, cada vez me encontraba más convencida, así que siempre para adelante”.

Sin embargo, destacó que “la idea era quedarme a trabajar en la Ciudad Autónoma, pero por cuestiones de salud, de pandemia, me volví a mi casa en Calafate y después de 2 meses de estar encerrada sin saber que hacer, debido al tamaño de la localidad tomé la decisión de ponerme a trabajar, porque lo necesitaba y porque sentía que era capaz, y teniendo una conversación con gente amiga y muy querida de mi familia me ofrecieron una oportunidad y me dijeron si tenía ganas de venir a probar”.

“Yo acá en Río Grande tengo mi familia paterna, así que ellos no dudaron en darme una mano y así tomé la decisión de venirme en marzo de este año”, precisó Bando. Ahora realiza servicio de manicuría integral en el centro de Bárbara Gauna, en Santa Rosa 45 casi Pellegrini.

“Hago todo lo que es servicios de manicuría integral, todo lo que es esmaltado semipermanente, todo lo que es servicios de uñas esculpidas, también servicio de kapping, todo combinado con servicio de esmaltado tradicional para la gente que le gusta o qué elige ese tipo de servicios”, detalló la profesional.