En relación con el caso reciente de dos personas detenidas por vender estupefacientes, con el agravante de haberlo hecho cerca de un establecimiento educativo, más concretamente la escuela 4 de la Margen Sur, y que provocó menores de edad con intoxicaciones en diverso grado, la jueza Federal de Río Grande interviniente en el caso, Dra. Mariel Borruto, por ((La 97)) Radio Fueguina alertó sobre el grave incidente que causa preocupación en todos los estamentos.

Gracias a denuncias de los propios padres de los alumnos de esa escuela, la magistrada definió el allanamiento de una vivienda en calle Yourka 216, de la Margen Sur también, y la detención de dos hombres, David Ángel Alvarez (29) y Facundo Manuel Raicahuin (26).

Borruto puso de relieve el hecho de los menores de edad que tuvieron que ser atendidos en el hospital regional: “Es preocupante, no es para todos el tema de estupefacientes, no a todos les produce la misma situación y podemos llevarnos una mala sorpresa. No es un caso menor más allá que una pueda, desgraciadamente, naturalizar la venta de estupefacientes”.

La jueza confirmó que en este último caso se trató de marihuana, “pero no descartamos otras situaciones”, rememorando al respecto otra situación de hace unos días atrás cuando directivos de una escuela denunciaron un hecho “que tampoco vamos a minimizar, porque son menores que han comprado una pastelería que tenía cannabis” reveló.

“Hay mucha gente que lo ve como algo tonto, pero no lo es. En este caso los chicos intoxicados fueron todos al hospital. Están todos bien, pero hay preocupación sobre todo en los padres” reflejó a continuación.

La magistrada insistió en la importancia de denunciar los cada vez más frecuentes casos de chicos en edad escolar involucrados en intoxicación con drogas de dispar relevancia: “La mayoría de los casos denunciados al 101 han tenido resultados positivos. La denuncia es anónima, no se revela desde qué teléfono y esto puede ayudarnos a nosotros”.

A riesgo de resultar una obviedad, la Dra. Borruto consideró importante reiterar que “la venta de marihuana está prohibida, el consumo de menores está prohibido”. A su entender existe confusión con los casos en que está permitida la tenencia, para personas que tienen un certificado médico otorgado por el Registro del Programa Cannabis (ReProCann) o bien el permiso para cultivar una cantidad determinada de plantas.

También consignó Borruto el tema de la cocina cannábica y cierta inconsistencia informativa respecto de su legalidad. “No es legal, no está permitida, ni tampoco está mucho menos controlada por una institución sobre quién tenía esa pastelería. Puede ser adulto y te parece normal consumir eso, pero puede venir con alguna otra cosa que una no sabe”.

“Quizás no todo está muy claro, pero hay que tenerlo bien claro: la venta de marihuana está prohibida” remarcó.

Insistió en llamar la atención sobre estos casos que derivan en numerosas causas en el Juzgado que conduce, o en la Fiscalía, que a duras penas se logran tramitar en función del escaso personal con el que cuentan.

Para concluir, la Dra. Mariel Borruto reclamó “más programas de educación, más publicidad en los medios. Las instituciones a cargo de esto deberían ser un poco más transparentes sobre qué sí y qué no. Si hay un producto que está bajo todos los estrictos controles de la autoridad, está bien. Pero en estos casos, estamos hablando de auto cultivo o venta ilegal de estupefacientes” con claridad finalizó.