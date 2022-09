Este miércoles 14 de septiembre a las 15 en el salón del IPRA de Río Grande, el Dr. Daniel Césari Hernández, juez de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, brindará una charla denominada “Malvinas, nuestra jurisdicción, una mirada fueguina” una réplica de una similar inicialmente realizada en julio en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata -declarada de interés académico universitario- enmarcada las actividades por los 40 años de la guerra de Malvinas.

La intención de replicar la charla en Tierra del Fuego, particularmente en Río Grande como capital de la vigilia por Malvinas, daría inicio a una recorrida con la iniciativa por distintas ciudades del país. Está dirigida a todo público con entrada libre y gratuita.

El Dr. Hernández, en el programa “El Almacén de Tropea” por ((La 97)) Radio Fueguina, señaló que la conferencia está vertebrada en tres ejes. Por un lado, aborda la historia en materia de usurpación de parte del reino de Gran Bretaña, primero en la época bajo el dominio del reino de España y posteriormente cuando ingresan al patrimonio soberano de la República Argentina como nuevo Estado consolidado.

A continuación, se tratan también aspectos geológicos, geográficos y políticos, como algunos acontecimientos y resoluciones emanadas de Naciones Unidas y diversos tratados internacionales que avalan la soberanía argentina sobre las islas.

Por último, se realiza una proclama, ya impresa en un libro, que queda abierta a la firma de todos los ciudadanos de la provincia que quieran acompañar. Ese libro va a peregrinar por la provincia de la mano de los ex combatientes. Una vez con todas las firmas posibles, por intermedio del Gobierno provincial será remitido al Ejecutivo central, como una manifestación expresa de la voluntad del pueblo de Tierra de Fuego hacia Malvinas.

“Es un tema que vengo trabajando desde hace muchos años” apreció Césari Hernández respecto de su iniciativa. “Por mi condición de docente y oficial retirado de la Fuerza Aérea, Malvinas es un sentimiento muy fuerte. Desde que era chico en la época de la guerra, con apenas 14 años fui voluntario en aquellas jornadas que se hacían para juntar cosas para mandar a nuestros hermanos combatientes”.

Siempre estuvo presente en él la cuestión Malvinas, por lo que considera la charla “un pequeño homenaje a nivel personal, no tiene ninguna connotación oficial ni relación alguna con mi labor habitual. Como ciudadano, como abogado, honrado por el acompañamiento del centro de ex combatientes”, así como también del Colegio de Abogados de Río Grande y de muchas personas que me contribuyeron “a convertir este proyecto en una realidad”.

Además de reconocer la emoción que le embarga hablar sobre Malvinas, señaló que se trata de “una llama que tenemos que mantener, porque esto es un Norte hacia el cual debería la población no claudicar jamás. Estoy convencido que, en algún momento, las islas volverán al ejercicio efectivo ejercicio soberano, siempre a través de la ley internacional y la paz. Ni imaginarnos un evento de conflicto bélico nunca más, porque la guerra nunca tiene ganadores”.

En términos de análisis de la actualidad del reclamo argentino sobre la soberanía en el archipiélago usurpado, el magistrado indicó que “nuestra historia de reclamos tuvo un gran hito a través de la resolución de Naciones Unidas que exhortó a los dos Estados a sentarse efectivamente en una mesa y hablar de soberanía. Argentina siempre estuvo dispuesta a retomar el diálogo y el Reino de Gran Bretaña siempre fue esquivo” definió al respecto.

Así Hernández reprochó la conducta de Gran Bretaña como Estado miembro de la comunidad internacional: “El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no solamente es miembro de Naciones Unidas, sino uno de los cinco estados permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir que tiene una obligación moral muy importante de acatar las resoluciones, que lamentablemente está incumpliendo” apreció.

Finalmente, hizo una explícita mención al reciente y lamentable acuerdo Foradori-Duncan firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, tema que abordará puntualmente en la charla: “Voy a hablar un poco y dar mi opinión personal y jurídica exento de cualquier otro tamiz, sus consecuencias, su valor y la necesidad, entiendo, de un pronunciamiento efectivo y un apartamiento total del Estado argentino”.

La conferencia cuenta con el apoyo del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de Río Grande y la colaboración del Colegio de Abogados y el IPRA.