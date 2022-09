Susana Donatti, subsecretaria de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Río Grande e histórica dirigente del Partido Justicialista, en función de congresal, le respondió a la legisladora del Partido Verde, Victoria Vuoto, quien, también por ((La 97)) Radio Fueguina, sostuvo que es el intendente capitalino, su hermano Walter Vuoto, el “único conductor” de la fuerza política que integran.

Donatti contrastó que, en Río Grande, “siempre apostamos a construir, históricamente tenemos un espíritu constructivo”, al tiempo que se referenció en la figura del intendente Martín Pérez, “una persona conciliadora que es nuestro referente en Río Grande, hoy presidente del Congreso partidario. No lo hemos escuchado nunca manifestar un gesto, una palabra en contra de nadie, de ningún referente”. En ese tono, consideró que “las diferencias políticas que podemos tener, siempre hay espacio para poder discutirlas”.

Básicamente Donatti reprochó que, en la actual situación del país y de la política en particular, “necesitamos que la gente nos acompañe y comprenda que nuestra preocupación tiene como objetivo trabajar para mejorar sus condiciones de vida, que para eso nos eligen. No podemos estar en estas cuestiones menores, generando estos espacios de discusión” amonestó.

“Ushuaia y Ro Grande son dos ciudades completamente diferentes” apreció la riograndense. Y a renglón seguido puso de relieve el hecho de que después de 28 años fuera del municipio, “se recupera con una juventud que tiene una potencia y una acción importante de trabajo y mucha gente del peronismo histórico que se ha sumado y se ha sentido integrada”.

Frente al planteo de Victoria Vuoto, quien postuló su hermano Walter como “único conductor del peronismo”, Donatti fue dura en su respuesta: “Yo entiendo que ella quiere al hermano, tiene cariño, admiración por su hermano, cosa que respetamos. Además, es el intendente de Ushuaia y un compañero del partido reconocido y respetado. Pero de ninguna manera es el único referente del peronismo de Tierra del Fuego”.

Sin posibilidad de equívocos, dijo que “el compañero Martín Pérez es nuestro referente” en el marco de una consolidación del peronismo local dondenumeró a Pérez, a su equipo, que la incluye, a los congresales, concejales, legisladores que forman parte de la estructura partidaria, ante quienes “no se puede plantear eso, es un error político que se quiera imponer. Perón habló de la persuasión”.

Consultada si Walter Vuoto no es, en los hechos, el conductor en tanto presidente del partido, Susana Donatti especuló que “si te tenés que parar para decir que sos el jefe, no sos el jefe”. En cambio, pidió conducir “persuadiendo, convenciendo. De ninguna manera se va a imponer una conducción. Nosotros en Río Grande en las últimas elecciones hicimos excelente trabajo, revertimos por 15 puntos una elección que no nos había sido favorable en la primera vuelta”.

Concretamente pidió a la legisladora Vuoto “que sean respetuosos de todos los compañeros y compañeras de las conducciones, de la figura del compañero intendente Martín Pérez, que es el conductor de Río Grande y el que hoy está encarnando nuestros proyectos”.

Luego de reclamar dejar de lado las “cuestiones de conventillo” propuso que en el peronismo fueguino “tiene que primar el espíritu frentista. Cuando nos ensalzamos en las cuestiones muy partidarias dejamos afuera a todos los espacios que nos acompañan, con los que contamos para llevar adelante las políticas. No podemos ningunear, despreciar u olvidarnos que el Frente de Todos es un espacio conformado por diferentes expresiones”.

“No estamos abonando un quiebre desde Río Grande -añadió-, no se plantea una acción de enfrentamiento. Trabajamos permanentemente para la unidad del Frente de Todos” insistió en acentuar la congresal del PJ.

Tras enfatizar que “este lugar que están buscando de agresión, no lo van a encontrar”, no perdió la ocasión de reprocharle a Victoria Vuoto haber sido ser partícipe, no hace mucho tiempo atrás, “del partido de Margarita Stolbizer, cuando Stolbizer le hacía denuncias a Cristina Kirchner. Nosotros eso no lo hemos manifestado para evitar que se sume al espacio político por la vía de su hermano” castigó sobre el final Susana Donatti.