La presidente de AMAR TDF(Ayuda Mutua Artritis Reumatoidea), Cristina Mitrovich, señaló que “estamos reiniciando las tareas con la asociación AMAR, que es Ayuda Mutua Artritis Reumatoidea”. Agregó que “ahora no tengo un censo bien hecho, porque con esto de la pandemia y que yo estuve con Covid y demás enfermedades, realmente no he podido seguir con la tarea que desempeñaba, pero la doctora (Matellan) está con 300 pacientes, así que evidentemente somos muchos, no somos todos de artritis reumatoidea, pero todos se engloban dentro de la rama de Reumatología”.

Por su parte, la Dra Especialista en Reumatología, Carla Matellan, indicó que “el Reuma es un una enfermedad que incluye varias patologías”, y añadió que “es una realidad que la gente dice yo tengo reuma, pero hay que diferenciar qué tipo de reuma tienen”.

“Son englobadas todas las patologías que tienen que ver con el aparato osteoarticular, en dónde se puede comprometer lo que es la articulación del músculo, los ligamentos, los tendones, y es una realidad que toda persona que tiene una dolencia tiene que consultar al reumatólogo, justamente, que es el especialista sobre el tema y es el que va a saber diferenciar cuál es la estructura que está comprometida y qué tipo de dolores son los que tiene el paciente”, precisó la médica.

Asimismo, mencionó que “es una realidad que mucha gente dice yo tengo reuma en forma generalizada, pero uno tiene que diferenciar si es una Artritis Reumatoidea, que es una enfermedad que sobre todo inflama mucho las articulaciones, sobre todo las articulaciones pequeñas y produce gran deformidad, o si es Artrosis y ahí estamos hablando de algo degenerativo, o si el reuma es a expensas de un dolor generalizado que es, por ejemplo, la fibromialgia, o es parte de una enfermedad autoinmune, como un lupus, una vasculitis y demás”.

“Se desconoce la cantidad de pacientes que hay en las distintas patologías, por lo general son mujeres, depende mucho de la patología. La más frecuente es la Artritis Reumatoidea -expuso Matellan–. Hoy en las estadísticas tenemos 125 pacientes, pero son aún más y nuestras patologías engloban tanto a mujeres como hombres, o sea no hay distinción. Mucha gente cree que el Reuma es algo de la gente mayor pero también hay niños en mi caso soy médica reumatóloga de adultos desde los 13 años, pero por una cuestión de que en la isla no está la especialidad de niños, obviamente, de vez en cuando, hacemos una excepción y es una realidad que hay niñas, porque yo me he enterado de casos de 3 años en adelante”.