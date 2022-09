La ministra de Educación de la provincia señaló que “estamos en septiembre y hay que definir qué vamos a seguir estudiando, y si lo estás pensando tener que venir en estos días tanto en Río Grande, Tolhuin o Ushuaia para que te puedas vincular con las instituciones que están dando la oferta educativa de nivel superior y también de oficios, para que tengan trayectos cortos también y puedas pensar en nuevas profesiones que tiene la provincia esperándote”.

“La familia ya está viendo cómo se van a organizar para el año que viene, también el poder acompañar a los chicos y a las chicas en los perfiles que piensan”, sostuvo la funcionaria, y agregó que “hay como una disyuntiva de qué es lo que me convendría estudiar, qué es lo que tiene más salida laboral, qué es lo que tiene materias que no me gustan tanto y todas esas dudas que se pueden evacuar con la instituciones y pensar todos estos trayectos”.

“Hay un auge muy grande en lo que es la industria del conocimiento, de las nuevas tecnologías, del manejo de los datos, que son muy promisorios esos trabajos, porque hay pleno empleo, entonces también favorecemos que puedan conocer esas ofertas que tienen los institutos terciarios técnicos en nuestra provincia, y también hay universidades que ya lo están planteando”, sostuvo Cubino, teniendo en cuenta que “por ejemplo, la UTN tiene también para programadores y programadoras, así que los invitamos para que puedan conocer también esa vinculación con el futuro, que está muy cercano porque es hoy”.