El secretario General de ATE, Carlos Córdoba, confirmó la presentación ante la Convención Constituyente de Ushuaia de un pedido para que se modifiquen dos artículos de la Carta Orgánica, lo cual permitiría que sea homologado el Convenio Municipal de Empleo en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Córdoba sostuvo que “costó muchísimo ponerle la palabra al convenio, donde tuvimos que sumar a los no agremiados sino no salía y costó un montón, y hoy que tenemos la oportunidad”. “No es en contra de los no agremiados ni nada por el estilo, sino que nosotros necesitamos que ese convenio pase al Ministerio de Trabajo para que se le dé el tratamiento que realmente necesita”, consideró en cuanto a la ausencia de los no agremiados en la firma del petitorio.

Señaló que el la intención es que sea homologado “para que cada vez que tengamos conflicto pueda participar el Ministerio de Trabajo y que los conflictos, todo lo que pase, sea denunciado en el ámbito que realmente corresponde”.

“En este momento el responsable sería el Concejo Deliberante cuando no hay un acuerdo de parte y también tenemos ese problema de que hoy, gracias a Dios, tenemos al intendente Vuoto como lo tuvimos también anteriormente al intendente Sciurano -expresó el sindicalista-. Entonces nosotros lo que necesitamos es que los constituyentes entiendan que no es ni con uno ni con otro, sino que queremos que nuestro convenio colectivo de trabajo sea realmente un convenio colectivo de trabajo y que se siga discutiendo en parte en conjunto con todos los trabajadores y con todos los sindicatos que estén dentro de esa constitución”.

“La idea es que se cumpla con eso y que realmente nos de la potestad de ser democrático y ser defensor nuestro convenio colectivo de trabajo que es lo que realmente necesitamos los trabajadores”, resaltó el gremialista, teniendo en cuenta que “si bien uno siempre dice que hay que mejorar el Estado de esta manera nosotros queremos cuidar el Estado teniendo el mejor convenio colectivo de trabajo, porque este tiene sus partes buenas y su parte malas, pero que sea bueno para todos y que realmente podamos re discutirlo cuando realmente se nos antoje a las partes”.