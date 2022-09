El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Facundo Manes, quien está recorriendo la Argentina en su intención de ser candidato presidencial por la Unión Cívica Radical en 2023, inició este jueves una gira por Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde hace hincapié «en la necesidad de un cambio de paradigma para el país».

Este jueves a las 18, Manes brindó una charla abierta a toda la comunidad de Río Gallegos en el salón de la Mutual de la Caja (9 de Julio 283).

Según los organizadores, el neurocientífico hará «hincapié en la necesidad de un cambio de paradigma en el país de modo que la inversión en conocimiento y educación se conviertan en una prioridad para poder encaminarnos hacia el desarrollo, el progreso y el crecimiento sostenido en el tiempo».

En la continuación de su gira nacional de «Empatía», el movimiento dentro de la UCR y de Juntos por el Cambio que impulsa Manes, este viernes estará en Río Grande.

Allí repetirá la misma modalidad de una charla abierta con la comunidad, en este caso a las 18.30 en el gimnasio de la UTN, ubicado en la calle Islas Malvinas 1650.

Manes es uno de los dos candidatos presidenciales del radicalismo, junto con el gobernador de Jujuy y titular del partido, Gerardo Morales, quien también viene haciendo recorridas por todo el país rumbo a 2023.



La necesidad de diálogo

En diálogo con CNN radio, Manes dijo que «sería ideal que los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner dieran una señal para pacificar el discurso. Como se hace en EEUU».

«Creo que tenemos diferencias que son lógicas pero menores frente al desafío de tener una nación y no es bueno que haya un clima en el que no reconocemos al otro, no lo escuchamos»,

«Todos los gobiernos fueron de una mitad que no reconocía a la otra. Las causas estructurales de los problemas económicos de Argentina tienen que ver con los consensos. Sin diálogo, esto va a ser cada vez peor. Si gana una coalición desconociendo a la otra mitad vamos a estar muy mal» finalizó.