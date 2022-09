Mientras la industria del neumático atraviesa un conflicto que lleva más de 100 días con incontables paros parciales y generales, movilizaciones y audiencias en que no llegan a un punto de acuerdo por la paritaria 2021-2022, los directivos de Bridgestone informaron al personal que se liquidará la segunda cuota del bono de participación en las ganancias.

Según se informó, el plus salarial total quedó establecido en 990.000 pesos, de los cuales ya se abonó en febrero la primera cuota que fue de 365.000 pesos y ahora se pagarán 625.000 pesos, que beneficia a unos 1.200 trabajadores y trabajadoras.

La buena noticia se da en el marco de una negociación salarial que se encuentra en un callejón sin salida, donde las empresas del sector (a Bridgestone hay que sumarle Pirelli y Fate) se niegan a cerrar un acuerdo que supere el 65%. El panorama es más complicado aún, porque al no cerrarse la paritaria 2021-2022 (que ya está vencida) tampoco se puede comenzar a discutir la de este año y que va hasta 2023.

Enfrente, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que lidera Alejandro Crespo, continuó la semana pasada con cese de actividades en las tres fábricas y sostiene que seguirán las medidas de fuerza hasta que se otorgue el incremento reclamado más el pago de 200 por ciento los fines de semana.

Una herramienta de distribución anti inflacionaria

Pedro Wasiejko, ex titular de SUTNA fue quien negoció en 2002, esta cláusula de ganancias con las autoridades de Bridgestone. El hoy titular de Astilleros Río Santiago señaló que es inadmisible que se siga demorando el tratamiento de un proyecto de Ley que otorgue este derecho constitucional a las y los trabajadores, que es además «una herramienta de distribución anti inflacionaria», indicó.

Por otra parte, cuestionó la postura del SUTNA.. Explicó que si bien la empresa cometió el error de abonar al gremio y a la obra social una cuota que no correspondía por este concepto (el plus de ganancias es no remunerativo), la negativa del sindicato a reembolsar el importe que equivale al 5 por ciento y que en total suma más de 20 millones de pesos que se deberían distribuir entre los trabajadores, retrasó el pago de la segunda cuota.

Wasiejko reiteró que «no se explica que se siga demorando la discusión en el Congreso de un proyecto que otorgue este derecho que está en la Constitución a las y los trabajadores». Vale apuntar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado continuará debatiendo esta semana un proyecto de ley para que las empresas participen de sus ganancias a los trabajadores, que fue presentado en julio por el legislador del Frente de Todos (FdT) Mariano Recalde.

«Resulta fundamental que desde el Estado se tomen medidas que permitan una distribución más justa de los ingresos en un contexto de altísima inflación y fuerte deterioro de los ingresos de las y los trabajadores», expresó Wasiejko, hombre referenciado en la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky y titular de la Federación de Trabajadores de la Industria de dicha central obrera.

La discusión por el reparto de ganancias se dio en el marco de una profunda crisis económica y laboral como la que se vivía en 2002. Bridgestone había dispuesto una reestructuración que incluía una serie de despidos. El entonces secretario General del SUTNA vio una posibilidad de sumar un derecho laboral en un escenario desfavorable para la clase trabajadora.

Wasiejko recordó: «Los trabajadores y trabajadoras somos socios en las pérdidas pero no en las ganancias. Les pedimos a los empresarios que si debíamos pagar el costo de la crisis, ellos debían participarnos de las ganancias de cuando los tiempos eran favorables» y agregó que «en la negociación de 2006 con el sector, esta cláusula se formalizó en el Convenio Colectivo de Trabajo».