El secretario de Finanzas, Federico Zapata García, comentó que “el día 31 de agosto, como marca la constitución provincial, hemos procedido a presentar el presupuesto para el ejercicio 2023”, y agregó que “el cálculo que hemos hecho es de 213 mil millones de pesos de gastos y 189 mil millones de recursos, lo que da un déficit proyectado de 24 mil millones”.

Sin embargo, el funcionario resaltó que “antes que nada, uno cuando habla de montos, cuando habla de miles de millones la gente por ahí se sorprende y a mí me gusta siempre compararlo en términos relativos”, teniendo en cuenta que “este presupuesto tiene un incremento de 50%, tanto en recursos como en los gastos”.

Por otra parte, Zapata García indicó que lo presentado es una estimación ya que no se cuentan todavía con los datos certeros de lo que aportará Nación: “Es una proyección qué hacemos, no están las variables macroeconómicas del presupuesto nacional que se presentan a posterioridad el 15 de septiembre, pero es la estimación que uno tiene que hacer para no estar descolgado de la realidad y también comparando con el año pasado, donde teníamos en cuenta un índice de precios al consumidor de alrededor del 40% y ese número ahora ronda el 70%”.

“El déficit es aproximadamente de un 14% respecto al año pasado, son 4 puntos menos de déficit. Uno lo que tiende a hacer es ir disminuyendo el déficit, todos los presupuestos presentan un déficit, pero la idea es poder presentar un déficit sostenible y manejable durante el ejercicio”, remarcó el secretario, quien además agradeció “el trabajo que han hecho todos los ministerios porque la verdad que es un trabajo muy intenso y muy puntilloso, por así decirlo”.

“Básicamente el gasto está orientado hacia el sistema educativo en general, tanto al mantenimiento de las instalaciones, la edificación de nuevos establecimientos educativos, a tener el índice salarial de los trabajadores del Estado tanto del escalafón del docente como del resto -precisó el funcionario-, En segundo orden hay un fuerte destino de fondos al sistema de Salud como ya lo venimos haciendo. Recordemos que durante la pandemia han sido reforzadas muchas de las partidas. El tercer elemento es de política pública a todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Desarrollo Humano y también se va a ser un fuerte incremento de las partidas, justamente para poder seguir acompañando a la población más vulnerable”.