La vecina decidió hacer pública su situación organizando a través de la página web change.org la recolección de firmas para “tener un poco de ayuda”. Además, inició acciones legales contra la institución educativa de orden religiosa y de gestión privada.

“El inconveniente es porque desde principio de año la hermana, que era en ese momento la directora del colegio, porque en el mes de febrero se fue, decidió despedir sin causa al par pedagógico que acompañaba el año pasado a mi hijo de Emanuel”, relató la mujer, y agregó que “no sabemos por qué en el mes de enero lo decidió de repente”.

“Ella me llamó por teléfono, yo estaba en la derivación médica de mi hijo, para darme la noticia, me llamó en febrero y yo le mando al Colegio María Auxiliadora un informe del psiquiatra infantojuvenil de mi hijo solicitando que se mantenga el recurso, ya que Emanuel estaba en ese momento con una situación de crisis”, explicó Medina, teniendo en cuenta que “él tiene una hipersensibilidad táctil y dentro de ellos las cuestiones sensoriales que les cuestan mucho, los vínculos y llegar a las vinculaciones”.

“En el mes de marzo, cuando llegamos ya no quedaba otra, Emanuel tenía que comenzar las clases así que aceptamos el recurso que ellos pusieron, que era una docente que era planta del colegio, siendo que Manuel tiene una resolución ministerial que viene ya con nombre apellido su recurso -detalló Medina-. Aceptamos el recurso, pero era una docente que no sabía acompañarlo a Emanuel, que un día se le quedó encerrado en el baño que yo misma lo encontré, otro día se hizo pis que nunca le había pasado, no hacía actividades diferentes sino la misma que los compañeritos. Después se tomó unas licencias y tomaron a otro profesor y otro estrés que le género a mi hijo porque no lo conocía y lleva tiempo la vinculación. Lo sacaban deambular por el patio y el último día que fue, a fines de mayo, Emmanuel se le pierde en el colegio y lo encontramos intentando salir por la puerta de Rivadavia”.

“Hay una resolución Ministerial para que vuelva la primera maestra pero desde el María Auxiliadora no tuvimos ningún argumento, ninguna causa, no nos dijeron nada y nos dijeron que no tienen por qué informarnos de eso porque es una decisión del establecimiento”, remarcó la madre.

Respecto de la situación actual de su pequeño, Medina comentó que “está en casa, con certificado médico, con un estrés severo, trastorno de sueño, hiperactividad, desorden sensorial por todo lo que ha pasado, todo lo que se vivió hasta mayo que él iba a la escuela y la falta de ir al colegio, y así lo estamos viviendo, lamentablemente”.

“Nosotros hemos solicitado una docente domiciliaria, que en este caso la ministra de Educación volvió a convocar a la seño que estuvo el año pasado y al parecer no sé qué trabas hay, pero todo ya está el cargo y todavía no le pueden dar el alta a la seño”, amplió la vecina.

Acerca del accionar del establecimiento educativo, Medina indicó que “es una falta de ética y responsabilidad hacia mi hijo, porque no le podés cambiar el docente como se te dé la gana, sino que es el recurso que mi hijo necesita y un docente calificado, y lo más importante es que ya género vínculo con mi hijo, y ahora me quieren imponer un tercer docente, porque ya pasaron dos docentes de ellos que no pudieron trabajar y ahora me quieren imponer un tercer docente”.

“Emmanuel llegó hasta el punto de estar con incontinencia por todo ese cuadro de estrés, él a los 3 años había dejado el pañal y ahora con 7 años así lo tengo”, manifestó la mamá.

Con relación a la posibilidad de cambiarlo de escuela, Medina expuso que “ya estuvimos pensando en otra opción, donde sea bien recibido, bien atendido y contenido, y estamos viendo cómo hacer ese proceso, ya que a Emanuel entrar a un lugar que nunca lo ha visto a él lo estresa, no lo acepta desde un primer momento y mucho menos a otros compañeritos o adultos, a él le lleva muchísimo tiempo”.

“El año pasado había trabajado tan bien está seño que había logrado que Emanuel se vincule también con el grupo de compañeros, que dejaba que se de la mano, cosa que él no deja o tiende siempre aislarse y no tolera que lo estén tocando -mencionó la madre-. Todo eso se había logrado de una manera espectacular, estábamos tan conformes los dos últimos años en este colegio, que se arruinó con estos nuevos directivos y la sorpresa que nos hemos llevado, tan dolorosa, tan desagradable, de que no sepan entender lo que mi hijo necesita. Estamos totalmente angustiados y tuvimos que llegar a las instancias legales”.