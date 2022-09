Las entidades APAP y ACRG dieron luz verde a una carpeta presentada meses atrás por los mismos entusiastas que llevan adelante el “Gran Premio de la Hermandad Histórico” y las “3 Horas de Río Grande” con ocho y dos ediciones cumplidas respectivamente.

Recrear aquellas carreras de velocidad que han trascendido es algo que viene impulsando Gastón Carletti desde el 2012 cuando tímidamente se sentó frente a las autoridades del ACRG con más dudas que certezas. Afortunadamente dijeron que sí desde el club, aún sin saber si aquella primera edición de la Hermandad, en su versión histórica, podía juntar una cantidad razonable de autos.

Diez años después ya las certezas sobrepasaron a las dudas y el autódromo fue el siguiente desafío, primero recreando esas carreras de media duración que se hacían en los años 80 yendo hasta El Tropezón y cortando la ruta 3 para que los autos ingresaran al autódromo que demandaban 3 horas de esfuerzo a toda velocidad.

En el 2009 la APAP propone invitar a pilotos que no estaban en actividad a sumarse y, no queda duda, el suceso se fue consolidando año tras año siendo los “100 kms de Río Grande” la prueba más importante de los autos de pista. Con ese espíritu de sumar pilotos, en esta edición histórica se premió a aquel velocista que se anima a bajar un cambio y tratar de ser preciso en esto de la regularidad donde lo que manda es el cronómetro y no la mayor velocidad. Justamente, el impulsor de aquella primera versión de “los cien” fue el que recibe el reconocimiento por su segundo lugar, Juan Sesma, invitado por Guillermo Rodríguez a manejar el VW Golf ´92 fue el mejor entre los que se destacaron Lalo Cárcamo y Néstor Pranteda entre otros. Rodríguez-Sesma ocuparon, además, el segundo lugar en la clasificación general.

Los habitués de la regularidad ocupan el 1° lugar, sorprendidos por el buen accionar de Norberto y Luciano Fernández con VW Saveiro ´95 que tuvieron su debut ocupando el tercer escalón del podio. Alvarado-Alvarado, Subiabre-Díaz y Trejo-Carletti son los binomios que ocupan el cuarto, quinto y sexto puesto con Renault 9, Ford Falcon y Renault 12.

23 autos en pista con dos ausentes de último minuto, de los cuales 19 cumplieron con la exigencia de recorrer cien o más kms con precisión es el saldo de la fría estadística que atesora el ACRG y APAP en sus archivos. Las ganas, ansiedad, nervios y emoción es lo que se llevan los pilotos que encaran esta actividad con las mismas ganas que otros lo hacen con las categorías de velocidad.

Noviembre está cerca y la novena edición del “Gran Premio de la Hermandad Histórica”, programado para el fin de semana del 19 y 20, es la excusa que tiene este grupo de entusiastas para accionar los cronómetros nuevamente.

Colaboración: Ramón Taborda Strusiat

Fotos gentileza de Jorge Unquen.