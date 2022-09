Este miércoles 31 de agosto se concretó el llamado a declaración indagatoria a Germán Sopena, el conductor acusado de atropellar a Santiago Liquin a fines del año pasado, lo que derivó luego en la muerte del joven estudiante.

Sopena se presentó ante el Juez de Instrucción Nº1, Daniel Cesari Hernández, aunque en esta oportunidad sí optó por hablar y expuso su versión de los hechos acontecidos en la avenida San Martín el 28 de octubre de 2021.

Concretada esta etapa, clave si se tiene en cuenta la ampliación de la prueba, resta por parte del magistrado definir si Sopena será otra vez procesado, tal y como ocurrió a comienzos de este 2022.

Idas y vueltas

En febrero pasado, el juez Cesari Hernández dispuso procesar a Sopena bajo la acusación de homicidio culposo y heridas leves culposas a Sopena, pero el resolutorio fue anulado –en un polémico fallo- por la Cámara de Apelaciones cuyos integrantes reclamaron que se aclaren ciertos aspectos de lo ocurrido.

La camioneta de Sopena

En razón de ello, el magistrado de primera instancia ordenó reconstruir los hechos en torno al accidente, para aclarar los puntos en duda, procedimiento que se llevó a cabo a mediados de junio del corriente año.

La diligencia, ordenado por el propio juez y efectuada bajo supervisión del mismo, se efectuó en condiciones de hora y entorno similares a las de la fatídica jornada del jueves 28 de octubre de 2021, cuando se produjo el fatal atropellamiento, a la hora 23,50 de aquel día.

En aquella oportunidad, Santiago Liquin, de 18 años y cursante de sexto año de la escuela secundaria, intentaba cruzar la avenida San Martín, entre Brown y Finocchio, junto a su amigo y compañero de escuela Matías Berger, cuando ambos fueron impactados por una camioneta Dodge Journey conducida por Germán Sopena.

La reconstrucción del hecho

Como resultado del siniestro, Liquín perdió la vida, en tanto su acompañante sufrió heridas leves de las que fue dado de alta enseguida y se convertiría -a la postre- en el único testigo de lo sucedido, sin que tampoco se hubieran podido obtener imágenes de cámaras de seguridad.

Un nuevo fallo

En virtud de la objeción impuesta por la Cámara de Apelaciones, que ordenó solicitó nuevas medidas probatorias, ahora debe resolverse nuevamente la situación procesal de Sopena.

Un dato no menor es que, tal y como informaron fuentes judiciales a ((La 97)) Radio Fueguina, el hecho de que el imputado no se encuentre privado de su libertad hace que no sea urgente su resolución y no rigen los famosos diez días hábiles para el Juez.