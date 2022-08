Quimey Siboldi es licenciado en Ciencias de la Educación, se recibió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actualmente estudia una maestría en Currículum y trabaja en diferentes lugares, como el Instituto Universitario Vucetich de la provincia de Buenos Aires y diferentes escuelas, siendo que además Investiga en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en un área denominada Configuración del Campo del Currículum en la Argentina.

Siempre supo que su futuro iba a estar ligado al ámbito educativo. Su padre fue profesor de música en Río Grande durante mucho tiempo y su madre es una de las fundadoras del colegio EPEIM. “Desde los 45 días o antes cuenta la leyenda que estoy en el jardín y en la escuela, desde muy chiquitito”, señaló el fueguino, y añadió que “siempre estuve en el ambiente, de lunes a lunes a veces y otras veces menos, pero siempre en la escuela”.

Luego de su trayecto en el jardín Pasitos Curiosos y la EPEIM, viajó a Buenos Aires. “Desde chiquito quise ser maestro jardinero, después profesor de primaria y finalmente me decidí por el profesorado y la licenciatura en Educación -relató el profesional-. Últimamente me desempeño mucho en el ámbito del Currículum que es una de las nuevas pasiones que aprendí ahora, porque me encanta, porque todo el tiempo tenés que ir aprendiendo cosas nuevas, porque te contactan universidades para diseñar carreras desde Enfermería, Abogacía, Ciencia de Datos, cualquier tipo de carreras, entonces uno tiene que adentrarse y conocer sobre ellas”.

En esa línea, Siboldi explicó con mayor precisión a qué se dedican los profesionales del área del Curriculum: “Sí lo pensamos en simples palabras, el Currículum es todo lo que estudiamos cuando estudiamos en la primaria, una secundaria o también en las universidades. Es decir que cada universidad, cuando diseña una carrera, tiene que por ejemplo cumplir determinados requisitos para después ser evaluado con un ente, que se llama el CONEAU, que es muy estricto y lo que hago yo es ser un intermediario entre el CONEAU y las diferentes universidades. Yo trabajo para una empresa que se llama Mundo Universitario, que conformamos un grupo de más o menos 8 personas y, a medida que nos van llegando trabajos para diseñar carreras o, por ejemplo, maestrías y especializaciones, o carreras como licenciaturas y tecnicaturas, nosotros ayudamos a que podamos diseñar con la universidad un diseño que logre ser aprobado por el CONEAU y que también permita el desenvolvimiento de los estudiantes”.