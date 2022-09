La escasez de figuritas, las estafas y reclamos de los kiosqueros son el furor en torno a el álbum del Mundial Qatar 2022. En este contexto, son tendencia los chistes virales, como la broma pesada que se jugaron entre amigos la semana pasada cuando publicaron el número de teléfono de uno de ellos en las redes.

Ahora, la nueva víctima es una diputada nacional de Santa Cruz. Se trata de Roxana Reyes, a quien le publicaron su número en Facebook con la supuesta oferta de cromos a precio de rebaja.

La legisladora de la UCR en el interbloque de Juntos para Todos, todavía está sorprendida por la difusión de su teléfono en redes para una supuesta promoción que obviamente es falsa. “Mi teléfono está colapsado” expresó la diputada a Clarín.

Todo se desenvolvió mediante una publicación en un grupo de Facebook, “Clasificados Río Gallegos”. Un usuario subió un mensaje con el supuesto desembarco del álbum en su versión premium y con sobres de figuritas a precio rebajado.

En la publicación se ve como le brinda esperanza a los fanáticos del mundial. “LLEGARON!!! Álbum tapa dura $2500. Figuritas x sobre $140″, escribió el usuario. Y publicó el número al que había que comunicarse para concretar la compra: el celular de la diputada. “No tengo nada que ver con las figuritas”, remarcó Reyes.

Con paquetes $ 10 más baratos que en los puntos de venta habituales y la versión del álbum especial para coleccionistas $ 500 por debajo de su valor de calle, el precio era una tentación. No solo eso, la promocion también prometía descuentos adicionales para compras “por mayor” y un 25% off para las primeras cinco personas que se comunicaran por teléfono.

“Fue increíble, a la mañana tenía un montón de mensajes de números no identificados. ‘Por las figus, por las figus’, decían”. Sin embargo, las negaciones de la diputada fueron en vano ya que se siguen acumulando por decenas las comunicaciones en WhatsApp.

La situación se volvió reiterativa y la legisladora se empezó a preguntar. “La gente pedía disculpas, es buena onda, comencé a hablar con ellos. Eran todos con característica de Río Gallegos. Después me mandaron una captura de la publicación”, contó Reyes.

La denuncia en Facebook

Se sospecha que el ingenioso usuario que subió la publicación es un perfil falso ya que tiene casi un perfil fantasma en Facebook con apenas dos amigos (uno de Río Gallegos; otro de Villaguay, en Entre Ríos) y la foto de perfil del álbum de figuritas.

Según se mostró, el usuario se creó para fastidiar a la diputada ya que su única publicación fue el de las figuritas y el álbum de tapa dura. Una publicación con la que, subraya Reyes, ella no tiene ninguna relación.

“Estoy absolutamente ajena al furor del álbum del Mundial. No sabía nada, el otro día mi hijo me mostró un video de una pareja discutiendo por las figuritas. Pero hay tantos problemas en este país que el tema de las figuritas y del faltante no lo tenía claro”, dijo la diputada.

Reyes instalo el reclamo en la red social y delegó el problema en su equipo. “Es imposible saber quién está atrás, sería injusto imputarle esto a alguien. Mi número lo tienen muchas personas”, expresó la mujer.